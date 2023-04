Ueda diz que BoJ poderá alterar sua política durante período de revisão

28/04/2023 | 07:16



O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse nesta sexta-feira que o BC japonês poderá fazer alterações em sua política monetária, se necessário, durante o período de 12 a 18 meses que precisará para fazer uma ampla revisão de suas medidas nas últimas décadas, mas reiterou que o relaxamento monetário deverá ser mantido.

"O risco de que falhemos em atingir (a meta oficial de) inflação de 2% por meio de aperto monetário prematuro é maior do que o risco de a inflação ficar acima de 2% devido a um atraso no aperto", disse Ueda em coletiva de imprensa, após a primeira reunião de política monetária do BoJ sob seu comando.

Mais cedo, o BoJ disse que fará uma revisão de sua política monetária dos últimos 25 anos.

Ueda, que assumiu a presidência do BoJ neste mês, disse que é preciso manter a acomodação monetária para sustentar o avanço dos preços e dos salários. Ele disse ainda que o BC japonês levou em consideração as recentes preocupações com o setor bancário dos EUA e da Europa para decidir deixar sua política inalterada nesta sexta-feira.

Ueda afirmou também que o BoJ poderá divulgar detalhes sobre o progresso da revisão, que mira o longo prazo. Análises para mudanças de política no curto prazo serão feitas a cada reunião, acrescentou ele. Fonte: Dow Jones Newswires.