Domingo tem forró e piseiro no Anhembi

28/04/2023 | 07:01



Neste domingo, véspera do feriado do Dia do Trabalho, ocorre na Arena Anhembi a 2ª edição do Viiixe Forró e Piseiro, dedicado aos gêneros que, ao lado do sertanejo, têm liderado as listas das músicas mais ouvidas nas plataformas digitais.

No line-up estão nomes como João Gomes, Mari Fernandez, Vitor Fernandes, Nattan, Tarcísio do Acordeon e Xand Avião. O festival tem edições em 15 cidades do País e é uma oportunidade para os artistas se apresentarem diante de um público maior em uma cidade como São Paulo.

"São Paulo é uma praça importante para a visibilidade da nossa carreira. Acho que todos os artistas do forró e do piseiro sentem o mesmo. É uma confirmação de que você chegou lá, sabe?", diz ao Estadão a cearense Mari Fernandez, que acaba de lançar um DVD gravado na capital paulista. Aos 22 anos, ela conheceu cedo a fama e viu músicas como Deixa Eu Viver, com participação de Luísa Sonza, e Não, Não Vou caírem no gosto do público. E é um exemplo interessante de uma artista que, no momento, faz a transição do piseiro para o forró e para o sertanejo. "O sertanejo é um caso de amor antigo, amo demais e fui encontrando artistas do segmento que sempre admirei e me deram espaço. Fomos mesclando nossos estilos e deu certo."

Outro cantor que tem feito intercâmbios musicais é João Gomes. Recentemente, gravou uma canção de Belchior em dueto com Vanessa da Mata e também foi convidado para um show do trio Gilsons.

Dom. (30), 12h/23h. Arena Anhembi.

Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana.

R$ 180/R$ 300. bit.ly/festivalviixe

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.