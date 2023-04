Campeã há dois anos, Sabalenka se vinga de Cirstea em dia de favoritas em Madri

27/04/2023 | 22:03



Aryna Sabalenka iniciou bem a disputa do Torneio de Madri, a nível WTA 1000, no qual ergueu o troféu há dois anos. Segunda cabeça de chave na competição, a tenista se vingou da romena Sorana Cirstea, de quem perdeu nas quartas em Miami, faz pouco menos de um mês, ao estrear com facilidade, ganhando por 6/4 e 6/3.

Vice em Barcelona no fim de semana, Sabalenka quer recuperar o reinado em Madri. Campeã em 2021, ela viu o título ficar com a tunisiana Ons Jabeur em 2022, fora este ano por causa da lesão muscular sentida na semifinal contra Iga Swiatek na competição catalã.

Nesta quinta, com força do saque e também nas devoluções, a belarussa largou logo com quebra e abrindo 2 a 0. Cirstea ainda reagir ao buscar o 3 a 3. Mas Sabalenka voltou a quebrar e fechou com 6 a 4 no segundo set point.

A postura agressiva seguiu na parcial seguinte, na qual ela quebrou o saque da romena por três vezes. Até foi quebrada em uma oportunidade, mas não desperdiçou o primeiro match point, e celebrou o avanço com 6 a 3. A próxima rival será a colombiana Camila Osório, no sábado.

Muitas cabeças de chave estiveram em quadra e confirmaram sua força. Quinta favorita, a francesa Calorine Garcia bateu a casaque Yulia Putintseva por 6/3 e 6/4, enquanto a americana Cory Gauff (6) passou pela espanhola Irene Escorihuela com 6/4 e 6/1, enquanto a grega Maria Sakkari (9) anotou duplo 6/4 na holandesa Arantxa Rus.

No top 10, a surpresa ficou pela eliminação da cabeça 10, a checa Petra Kvitova, que caiu diante da alemã Jule Niemeier, com 7/6 (11/9) e 6/1. Liudmila Samsonova, Jelena Ostapenko, Paula Badosa, Elise Mertens, Magda Linette também se garantiram na segunda rodada em Madri.