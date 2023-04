Valencia vira nos acréscimos e deixa zona de queda no Espanhol; Villarreal cola no G-4

27/04/2023 | 20:59



Potência no futebol da Espanha faz duas décadas, o Valencia vive uma das piores fases em sua história. Mas o time ganhou um respiro nesta quinta-feira ao buscar virada no fim diante do Valladolid, por 2 a 1, que serviu para a equipe deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Já o Sevilla afastou de vez o risco de queda, enquanto o Villarreal começa a sonhar com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Então 18° colocado e abrindo a zona de rebaixamento, o Valencia entrou em campo no Estádio Mestalla sob enorme pressão. Diante de sua torcida, era proibido somar novo tropeço na competição. E a situação ficou desesperadora com somente cinco minutos, com Larin abrindo o marcador, resultado que prevaleceu até o intervalo.

Diakhaby empatou aos 15 minutos, mas o resultado ainda era muito ruim e não servia na luta contra a degola. Nos acréscimos, já com 48 minutos, porém, veio o gol da salvação e do alívio. Javier Guerra. De somente 19 anos, entrou aos 44 e com pouco tempo em campo, definiu a data e importante virada.

A festa foi imensa no Mestalla. Vibração enorme dos jogadores e torcedores em êxtase. Com o resultado, o Valencia subiu para os mesmos 33 pontos do Almeria, superado Cádiz e o Getafe, agora na zona de queda.

Outrora ameaçado, o Sevilla ganhou mais uma após a saída de Jorge Sampaoli, desta vez por 1 a 0 na casa do Athletic de Bilbao, subindo para o 11° posto, com 41 pontos. Assim como na partida do Valencia, o gol decisivo saiu boas acréscimos, com Ocampos definindo aos 47 do segundo tempo.

O revés deixou o time da casa mais distante do sonho da Liga dos Campeões. Quem está cada vez mais confiante em brigar por classificação à principal competição europeia é o Villarreal, quinto colocado do Espanhol. A equipe fez 4 a 2 no desesperado Espanyol, afundado na penúltima posição, ficando somente cinco pontos atrás da Real Sociedad, hoje com a última vaga (55 a 50).