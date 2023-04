Zambelli faz vaquinha para quitar dívida com a Justiça e meta é batida em 2 horas

27/04/2023 | 18:36



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está promovendo uma "vaquinha" na internet para conseguir pagar as condenações pelas quais está sendo julgada na Justiça. A publicação com o link para a doação foi divulgada há duas horas em suas redes sociais e já bateu a meta referente ao montante solicitado. Zambelli colocou o valor de R$ 100 mil e até a publicação desta reportagem já atingiu mais de R$ 115 mil.

Zambelli alega "perseguição judicial" e afirmou que não tem como arcar com os custos das condenações. Segundo a parlamentar, ela precisou pagar uma no valor de R$ 39 mil após pedir um empréstimo. "Não tinha esse recurso", disse. Ela ainda declarou que já pagou mais de R$ 56 mil em indenização.

"Eu fiz essa vaquinha porque eu estou sendo condenada em vários processos. Só este mês eu paguei um de R$ 39 mil, que eu peguei empréstimo para poder pagar, obviamente, porque eu não tinha esse recurso. Outro de R$ 15 mil que eu dividi em duas vezes. Um outro de R$ 5.300,00 e terminei de pagar um de R$ 6 mil", esclarece.

A deputada já foi alvo de diferentes acusações devido a algumas declarações. Como motrou o Estadão, em dezembro do ano passado, Zambelli foi acionada no Supremo Tribunal Federal (STF) pelos deputados federais do PT Reginaldo Lopes, líder do partido na Câmara, e Luiz Teixeira devido a um vídeo em que a parlamentar sugere que generais de quatro estrelas das Forças Armadas não prestem continência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No último dia 14 de abril, a deputada foi condenada a pagar R$ 20 mil para Manuela D'Ávila por danos morais, depois de associar a ex-deputada com a expressão que chamou de "esquerda genocida". Zambelli publicou uma montagem em que D'Ávila e outras parlamentares do PSOL, como Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-SP), têm suas imagens distorcidas com chifres e olhos vermelhos.