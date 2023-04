Fiorentina empata com Cremonese e decide Copa da Itália após 9 anos contra a Inter

27/04/2023 | 18:20



A Fiorentina está em sua 11ª final da Copa da Itália. Hexacampeã, a equipe buscará o sétimo título contra a Inter de Milão, que havia se garantido na véspera. Nesta quinta-feira, a vaga veio com empate sem gols com a Cremonese em Florença. Como havia vencido por 2 a 0 na ida, apenas administrou a vantagem para retornar à decisão da competição após nove temporadas.

Vice-campeã em 2014, a Fiorentina amargou um longo período sem repetir os bons resultados na sua competição predileta e agora encerra o jejum. O técnico Vincenzo Italiano tentará findar um jejum de 22 anos. Sem dar a volta olímpica desde 2001 na Copa da Itália, a Fiorentina tentará desencantar no dia 24 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.

Atuando em casa, a Fiorentina tomou todas as ações e partiu do ataque buscando ampliar ainda mais os 2 a 0 da ida desde o apito inicial. Porém, esbarrava na forte defesa da Cremonese, que mesmo em desvantagem na série, pouco se arriscava na frente.

No primeiro tempo, mesmo no campo ofensivo, as chances foram raras. Em uma delas, o time pediu pênalti após disputa entre Artur Cabral e o zagueiro Lochoshvili, que caiu e bateu a mão, acidentalmente, na bola. O árbitro nada anotou apesar da reclamação. González ainda cabeceou por cima no fim.

Na segunda etapa, o argentino desperdiçou duas boas oportunidades de abrir o marcador em sequência. Primeiro, ajeitou para o pé esquerdo da entrada da área e mandou raspando. Logo depois, voltou a cabecear por cima do alvo.

Os gols não fizeram falta pela vantagem construída em casa. Mas ele acabou tendo de enfrentar a reclamação de alguns companheiros. A partida entrou na reta final e a torcida fez linda festa com as luzes dos celulares.

A Cremonese se arriscou toda somente nos minutos finais, já na base do desespero. Mas o goleiro Terracciano foi soberano nos chuveirinhos e a festa pela vaga foi grande, com muitos abraços no campo e aplausos das arquibancadas.