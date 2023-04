Rafinha não treina e é dúvida no São Paulo para duelo com o Coritiba

27/04/2023 | 18:09



O lateral-direito Rafinha não participou das atividades comandadas por Dorival Júnior nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, e se dedicou apenas a trabalhos internos, por isso, é dúvida no São Paulo para o duelo de sábado, com o Coritiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, será submetido a nova avaliação para saber se terá condições de jogo.

Atrapalhado por uma entorse no tornozelo que o tirou do gramado por cerca de dois meses e com apenas sete partidas na temporada, Rafinha voltou no início de abril e fez apenas dois jogos como titular desde então. Jogou o duelo inteiro com o Botafogo, na estreia pelo Brasileirão, antes de ficar dois jogos sem sair do banco (América-MG e Puerto Cabello). Então, foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, pela Copa do Brasil, na última terça-feira, mas foi substituído por causa de um incômodo muscular na coxa esquerda.

Outra dúvida para a partida deste final de semana é o atacante Calleri, que continua se recuperando em casa de um quadro de dengue. A situação foi o motivo de ele ter sido desfalque no meio da semana, diante do Ituano, mas a possibilidade de que ele seja liberado para enfrentar o Coritiba ainda não foi descartada.

O técnico Dorival Júnior, contudo, não tem apenas dúvidas. No treino desta quinta-feira, contou com a presença do meio-campista Rodrigo Nestor, que teve um trauma no tornozelo direito, também no duelo contra o time de Itu, mas já está recuperado. São Paulo e Coritiba se enfrentam às 16h30 deste sábado, no Couto Pereira, na capital paranaense.