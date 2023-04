Georgina Rodriguez posta possível indireta sobre a suposta crise em seu relacionamento com Cristiano Ronaldo

27/04/2023 | 16:11



Nas últimas semanas, a mídia espanhola começou a noticiar que o casal Georgina Rodrigues e Cristiano Ronaldo está passando por uma crise. De acordo com Daily Mail, o jogador de futebol estaria farto da esposa.

Recentemente, o casal teria protagonizado uma discussão pública. Segundo o jornal, os dois brigaram em frente a várias pessoas enquanto estavam esperando para embarcar no jatinho particular de Cristiano Ronaldo. Gerogina teria ficado sem falar com os funcionários da aeronave e também sem dirigir a palavra ao marido. Eita!

Depois das notícias viralizarem entre os internautas, Rodriguez compartilhou um Stories preto com uma música que algumas pessoas entenderam como uma indireta. Na imagem não tem nada, só a letra de If I Die aparece subindo, com frases que falam de boatos:

O invejoso inventa o boato, a fofoca se espalha e o idiota acredita.

Entre os bens do casal está a mansão de La Finca, que poderia ficar com Georgina, que já revelou em seu documentário ter reformado o imóvel inteiro como queria. O lugar conta com mais de quatro mil metros quadrados e 20 cômodos.

A casa vale 45 milhões de reais, com duas jacuzzis na suíte principal. Uma das escolhas da esposa de Cristiano Ronaldo foi a de não deixar flores e livros entrarem em casa, para não sujar a casa, juntando poeira.