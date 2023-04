Lexa mostra antes e depois do rosto e faz alerta: Ansiedade e stress acabam com a pele

27/04/2023 | 16:11



Antes e depois! A cantora Lexa decidiu mostrar como a sua pele mudou ao longo dos anos, e surpreendeu os seus seguidores.

Nos stories do Instagram, a artista mostrou o rosto cheio de acnes e alertou que ansiedade e stress acabam com a pele. Segundo ela, a publicação foi um meio de acolher algumas pessoas e mostrar que todas sofrem com imperfeições.

Olha o antes e depois da minha pele. Para vocês também se sentirem acolhidas, todas sofremos com imperfeições, problemas... somos reais!, escreveu ela.

Lexa ainda contou que também redobrou os cuidados que mantém com a pele:

Ansiedade, stress acabam com a pele! Óbvio que eu redobrei os cuidados também e achei os produtos certos pra minha pele. Para vocês verem que não existe vida perfeita ou pele perfeita.