Angelina Jolie visita a Casa Branca junto com o filho Maddox Jolie-Pitt

27/04/2023 | 16:10



Na última quarta-feira, dia 26, Angelina Jolie participou de um evento para lá de especial! A atriz e seu filho Maddox, de 21 anos de idade, fizeram uma visita à Casa Branca, residência oficial de Joe Biden para um jantar.

Na refeição, Angelina e o filho estiveram acompanhados do chefe de Estado dos Estados Unidos, além do presidente e a primeira dama da Coreia do Sul. O rapaz não aparece na frente das câmeras com frequência e encantou o público.

A atriz escolheu um vestido creme junto com um blazer da mesma cor e um colar de pérolas. Vale lembrar, que Angelina Jolie é uma ativista política e procura estar sempre por dentro das discussões com o governo.

Em 2022, Jolie foi a uma reunião para falar sobre a lei de violência contra as mulheres. Neste evento, ela também apareceu acompanhada, mas foi com a filha Zahara, de 18 anos de idade. Além dos dois, a atriz tem mais quatro adolescentes, Pax, de 19 anos de idade, Shiloh, de 16 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, de 14, todos de seu antigo relacionamento com Brad Pitt.

Os dois ficaram casados de 2014 a 2019, quando finalmente saíram os papéis do divórcio.