Aline Wirley fala sobre saudade do filho durante BBB23 e desafios: - Me deixou muito vulnerável

27/04/2023 | 15:11



Aline Wirley e Bruna Griphao ficaram em segundo e terceiro lugar respectivamente na final do BBB23 e não podiam deixar de tomarem o famoso café da manhã com Ana Maria Braga, né? Na manhã desta quinta-feira, dia 27, as duas sentaram lado a lado para bater um papo com a apresentadora.

Ao longo da conversa, Ana decidiu perguntar para a cantora sobre os desafios que enfrentou no confinamento e como estava a saudade da família, principalmente do filho Antônio, de oito anos de idade, que ficou sob responsabilidade do pai, Igor Rickli.

- O Antônio é uma criança muito especial. É muito bom ser amada e ter um lugar para onde voltar, é muito bom ser cuidada. A minha família é o meu bem mais precioso. Eu tenho muita paixão, eu me sinto muito abençoada e presenteada. E eu pensava muito no Antônio lá dentro e claro que isso me deu muita força, mas isso me deixou muito vulnerável também. Você fica sem saber, sem controle, você é mãe, né? É tudo... Te dói qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece com o seu filho te dói.

Apesar de estarem juntos há mais 13 anos, o casal ainda é muito apaixonado e faz questão de sempre demonstrar o sentimento nas redes sociais. No café da manhã, a sister confessou que ao escutar a música gravada com Igor durante a festa da liderança, lhe deu mais forças para continuar no programa.

- Eu não sabia que essa música ia ser um lançamento. A gente não tinha essa ideia. [...] Aí de repente tocou na minha festa da liderança, foi um momento tão especial que eu consegui ouvir a voz dele. Foi tão bom, tão acalentador.

E se tem alguém que é multitalentos, essa pessoa é Bruna Griphao! A sister anunciou durante o Mais Você que está lançando uma nova música, o disco se chama Queimar e o público teve acesso a um pequeno spoiler.

E depois de alguns problemas técnicos, a produção conseguiu mostrar um trecho do novo single e deixou a atriz bastante emocionada.

- Eu comecei a entender que, para eu começar a minha carreira de atriz, a música esteve sempre muito atrelada [...] Vários personagens que eu fiz, eles cantavam. A música sempre estava ali, eu era coadjuvante, mas estava ali. [...] É um desafio e estou feliz.

Meme memorável!

Não dá para falar de Bruna Griphao e não se lembrar do icônico meme: Que parada sinistra, né? E ela contou a história por trás do que rolou para aquele vídeo rodar a web.

- A história desse vídeo é maravilhosa. Foi quando eu comecei no TV Xuxa, aí eu fui gravar um monólogo para apresentar. Lembra aquela época que você gravava um monólogo, colocava no DVD bonitinho? Aí eu fui gravar, só que eu era viciada em assistir na Internet a peça Cócegas - Adolescente que era com a Luiza Perissé e ela fazia esse personagem da Tati. E eu, de tanto assistir, eu decorei partes. Aí eu fui lá nesse monólogo, e fui improvisando com o que eu lembrava do texto.

Mamãe-coruja!

Aline recebeu o apelido de mami dentro do reality dos outros brothers e ela faz questão de ser uma mãe bem coruja mesmo. Sempre cuidando dos outros participantes quando podia, a cantora confessou que em nenhum momento ela se forçou a ser assim:

- Essa pessoa sou eu. Eu gosto de gente. Eu sou aquilo que eu gostaria que fossem comigo. Eu gosto de ouvir, eu gosto de me ver nas pessoas, eu gosto de sentir as pessoas. Essa sou eu.