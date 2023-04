Bruna Marquezine usa look de 90 mil reais e divide opinião dos internautas

27/04/2023 | 15:11



Entrando no clima do filme Besouro Azul, Bruna Marquezine escolheu um look inteiro azul e com bastante veludo. A atriz marcou presença na CinemaCon, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na última terça-feira, dia 25.

Bruna Marquezine estava junto com Xolo Maridueña para fazer a divulgação do filme de super heróis da DC. O longa-metragem tem estreia prevista para agosto deste ano. No mesmo dia, ela teve um encontro icônico com Zendaya. Mas o que mais chamou a atenção do público foi o visual da atriz.

O modelito escolhido é da grife Marni, que vale 26 mil reais, e combinou com uma camisa de mais de 10 mil reais. No total, o look de Marquezine custou mais de 90 mil reais. Depois de aparecer no tapete vermelho, rapidamtne os internautas começaram a falar da roupa da gata.

Muitos dos fãs de Bruna curtiram a escolha, elogiando suas escolhas de embarcar no visual do filme meses antes da estreia. No Twitter, os internautas postaram vídeos e fotos exaltando a roupa coloridona da brasileira.

Já no Instagram, muitos comentários foram mais críticos e até relembraram um ícone do país, o Roberto Carlos. Já que o cantor adora usar roupas azuis e está sempre de terno nas clássicas apresentações.