Inusitado! Travis Barker anuncia parceria com empresa de kit de limpeza anal

27/04/2023 | 15:11



Limpa, limpa, limpa... tudo! Travis Barker anunciou na última quarta-feira, dia 26, uma parceria pra lá de peculiar com a empresa de bebidas enlatas Liquid Death. Tudo normal... Até descobrirmos que o produto é na verdade um kit de limpeza anal (sim, a famosa Chuca!) e custa 182 dólares, em torno de mil reais.

Casado com a socialite Kourtney Kardashian, a primogênita do Clã Kardashian, Barker usou a tatuagem em homenagem à esposa para promover o objeto, insinuando que a conquistou usando o kit e que este é o segredo do seu casamento. No vídeo, o baterista aparece em uma pose sedutora, vestindo apenas um gorro preto e correntes de prata, segurando a lata de água em frente de suas partes íntimas. Durante o vídeo, o roqueiro ainda responde algumas perguntas de seus segredos.

- Como me casei com a mulher dos meus sonhos?

- Como eu tive uma carreira de tanto sucesso na música?

A resposta é: Eu uso Liquid Death Mountain Water no meu [bip], brincou fazendo referência a seu próprio ânus.

O hitmaker segue explicando que foi assim que conseguiu transformar seus sonhos em realidade.