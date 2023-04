Caio Castro leva alfinetada da namorada: - Está quietinho, né, gente?

27/04/2023 | 15:11



Cheiro de torta de climão saindo do forno! Em papo sobre traição no programa Faustão na Band exibido na última quarta-feira, dia 26, o ator Caio Castro levou uma pequena alfinetada da namorada, a bailarina Daiane de Paula. A situação que viralizou nas redes sociais aconteceu quando o tema do impacto que uma traição tem no relacionamento virou pauta entre os entrevistados.

Questionada pelo apresentador se perdoaria uma infidelidade, a bailaria entregou que considera o tema muito sensível.

- Eu acho que a traição é muito forte. Porque, diz minha mãe, que quando você trai uma mulher, você trai a Deus. Porque é uma pessoa que está sempre com você, do seu lado, te apoiando, pontuou.

Faustão, por sua vez, chamou Caio para a conversa.

- Caião, com essa experiência, você acha que tem diferença? Mulher é de um jeito e homem é de outro?

Daiane de Paula então pressionou o ator.

- Caio está quietinho, né, gente? Fala, Caio.

O ator então respondeu que não permaneceria na relação:

- Já aconteceu, beleza, a pessoa não tem que carregar essa culpa para sempre. Mas quem vai carregar a lembrança sou eu? Posso perdoar, não acho justo julgar, só que é o que a Dai falou, eu saio da relação. Eu não vou digerir isso, isso não vai me fazer bem. Você está perdoado, mas só que eu também não quero carregar o peso dessa memória, concluiu.