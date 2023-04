Switch: entenda como esse gadget ajuda quem precisa de conexão cabeada

Da Redação

Do 33Giga



27/04/2023 | 14:55



A conexão wireless está presente em boa parte dos lares brasileiros, conforme indicam dados da Agência Nacional de Comunicações (Anatel). Em 2022, o país atingiu 45,1 milhões de acessos banda larga fixa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Com a expansão de rede, aumenta também a quantidade de equipamentos que utilizam a conexão wi-fi para oferecerem serviços e funcionalidades, como SmartTVs, assistentes virtuais, consoles e até mesmo geladeiras.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Muitos dos dispositivos utilizados no dia-a-dia demandam maior tráfego de dados para poder oferecer uma experiência de qualidade, como explica Ayrton Neves, Diretor Comercial da TP-Link.

“Alguns usuários precisam de estabilidade quando vão assistir a streaming em 4K ou durante uma partida de jogo online, por isso recomendamos conectar dispositivos como SmartTVs e Notebooks com cabo Ethernet através de um switch, que aumenta a quantidade de dispositivos cabeados em uma rede”, destaca.

Um dispositivo conectado através do cabo Ethernet possui mais velocidade por não estar sujeito a interferências e perdas de sinal que ocorrem através da distância do ponto de acesso, impactos originados por redes vizinhas e obstáculos no ambiente como vidros e espelhos.

Ayrton Neves acrescenta que algumas pessoas podem se intimidar com a ideia de usar um switch, talvez por acharem que são necessárias muitas configurações e leitura de manuais complicados.

“Mas na realidade basta tirar o switch da caixa, conectá-lo no seu modem ou roteador e pronto. Depois é só escolher qual dispositivo você quer conectar pelo cabo Ethernet”, aponta.

Ayrton completa que cada switch comporta funcionalidades que se adequam a diferentes necessidades residenciais e corporativas.

“A Mercusys aposta na praticidade para facilitar a instalação desse dispositivo, com a solução Plug and Play, que literalmente possibilita se conectar e aproveitar – não há necessidade de configuração, perfeito para focar apenas na produtividade”, destaca.

Entre as opções, o destaque é o modelo MS108G, um switch capaz de conectar até oito dispositivos simultaneamente com qualidade no sinal por um ótimo custo benefício. As portas do modelo oferecem conexão Gigabit e transmitem acima de 100Mbps, podendo variar conforme a velocidade do plano contratado.

O switch ainda oferece conforto em quesito locomoção e espaço, com um design moderno e compacto, possui tamanho aproximado de um smartphone, não ocupando muito espaço e nem interferindo drasticamente na decoração, visto o design neutro.

“Dessa forma, todos os integrantes da família podem aproveitar com facilidade a conexão e evitar estresses com quedas bruscas de sinais, principalmente quando muitos usuários trabalham em casa e precisam de uma maior estabilidade na rede, ou mesmo pequenos negócios”, comenta Ayrton.

Pequenos negócios e uso doméstico

Trazendo um design inspirado no mundo gamer e de forma compacta, o switch MS108G comporta entradas RJ45 de negociação automática de 10/100/1000 Mbps, 10 vezes mais rápido que as portas Ethernet comuns. Com suporte para MDI e MDIX automático, é possível conectar TVs 4K Ultra HD, computadores, impressoras, câmeras IP, consoles de jogos, entre muitos outros dispositivos.

A qualidade do produto é certificada através da tecnologia Half-Full Duplex e MAC Address Learning, isso porque todas as unidades passam por testes extensivos antes do envio para garantir que fornecerão conexões confiáveis e ininterruptas pelos próximos anos.