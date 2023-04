Eduardo Leite reúne lideranças do PSDB em São Paulo e avança na reconstrução do partido

Da Redação



27/04/2023 | 14:29



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, presidente nacional do PSDB, reuniu as principais lideranças do partido em São Paulo para debater sobre o novo momento da legenda e a necessidade da reconexão com a população brasileira. Estiveram presentes no encontro, que ocorreu na noite desta quarta-feira (26) em um restaurante da Capital, prefeitos e lideranças representando as 15 maiores cidades paulistas governadas pelo PSDB, entre eles Paulo Serra (Santo André), Duarte Nogueira (Ribeirão Preto), Ademário Oliveira (Cubatão) e Izaias Santana (Jacareí). Também participaram da reunião o presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, o ex-senador Tasso Jereissati e o ex-ministro da Saúde Barjas Negri, além do líder da bancada na Assembleia, Vinicius Camarinha.

Para Paulo Serra, que também é tesoureiro nacional do partido, o encontro foi muito produtivo e mostrou a aliança dos principais líderes tucanos em torno da presidência de Eduardo Leite. “Foi um momento importante nesse processo de reconstrução do PSDB. É o início de uma atenção especial que o presidente Eduardo vai dar a São Paulo, para aumentar a participação do Estado nesse processo. Foi uma reunião extremamente positiva e um clima de muito apoio a este novo projeto e à liderança do novo presidente”, disse o prefeito de Santo André. “É muito bom ver o PSDB renascer a partir de quadros que têm conteúdo, acreditam no projeto e alternativa de gestão, fugindo de quem, muitas vezes, só se preocupam com projetos individuais. Hoje o sentimento é de coletividade e harmonia”, completou Paulo Serra.

A próxima agenda de Eduardo Leite em São Paulo será em maio, quando o debate será ampliado para encontros regionais em São Paulo, com a presença de prefeitos e vereadores de todas as cidades, independentemente do tamanho, governadas pelo partido. A convenção estadual do partido está programada para outubro, e a nacional, para novembro.