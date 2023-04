Santo André fecha acordo com Estado e inicia Operação Delegada no município

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



27/04/2023



A Prefeitura de Santo André, em parceria com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), firmou nesta quinta-feira (27) convênio para início da Operação Delegada no município, iniciativa que busca intensificar e reforçar o patrulhamento.

No total, o Paço irá destinar R$ 5 milhões para a operação, sendo R$ 2,5 milhões para contratação de guardas da GCM (Guarda Civil Municipal) e o restante do valor será destinado para PMs (Policiais Militares). A estimativa é que o efetivo na cidade aumente até 30%.

O contrato foi assinado nesta manhã pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) e pelo secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, na sede da SSP, na região central da Capital. Na ocasião, o secretário destacou a iniciativa por parte de Santo André para aumentar a segurança no município.

“Para nós é motivo de grande satisfação, primeiro receber o prefeito, segundo fortalecer ainda mais esse laço de segurança pública. Em Santo André, entregaremos ações com muito mais qualidade, protegendo a população. Nossa intenção é realizar uma real integração com os municípios”, ressalta Derrite.

Além disso, em até 30 dias, Santo André deve entregar ao Governo do Estado um estudo para viabilizar um batalhão de cavalaria – policiamento montado – no município, em espaço próprio da Prefeitura.

“A Prefeitura deliberou fazer um estudo de viabilidade para a ida da cavalaria para Santo André. É um ramo importante para a PM do Estado, temos áreas disponíveis na cidade e o secretário solicitou que aprofundamos o projeto, aumentando o efetivo e o policiamento”, afirma o chefe do Executivo andreense.

A Operação Delegada é realizada por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, para que agentes voluntários da Polícia Militar reforcem o policiamento na cidade durante suas folgas.

O trabalho é voluntário e os policiais, em horários de folga, atuam de farda e com equipamentos da PM na fiscalização de posturas municipais.