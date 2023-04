Mãe de João Gomes diz que ex-namorada do filho é imatura e preguiçosa: - Não tem como você corrigir alguém

27/04/2023 | 14:10



Eita! A mãe do cantor João Gomes, Kátia, deu o que falar após participar do podcast PetroCast. Durante a conversa, ela falou sobre diversos assuntos, incluindo a ex-namorada do filho, Ary Mirella.

Kátia ativou o modo sincerona, rebateu alguns comentários após uma live e afirmou que Ary nunca fez nada em sua casa:

- Nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém, disparou ela, deixando claro que falou sobre o assunto pessoalmente com a ex-nora.

E não parou por aí! Já que ao falar da maneira que João Gomes deveria tratar os fãs, Kátia contou que Ary costumava fazer cara feia para algumas pessoas:

- Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né? Ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura. Vish!

Vale pontuar que João Gomes anunciou o fim do seu relacionamento com Ary em suas redes sociais. O cantor afirmou que estava muito triste com toda a situação.