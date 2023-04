Da Redação



Com o crescimento do mercado de trabalho e sua evolução, uma nova visão sobre o capitalismo remete a comportamentos excessivos nos locais de trabalho, muitas vezes pelo fator "subordinação e poder" dentro das organizações.

O assédio moral e sexual são assuntos muito sérios e precisos em suas discussões, pois são vidas de pessoas que estão em jogo. Observando as notícias nos jornais, revistas, internet e redes sociais, percebemos que esse tema, infelizmente, é muito comum na sociedade brasileira e estrangeira, onde mesmo que polêmico, é necessário que seja dialogado de forma séria e comprometida, não apenas pela classe trabalhadora, mas pela sociedade como um todo.

Constata-se ainda, a existência de barreiras que levam as vítimas de assédios a não terem coragem de denunciar o agressor, e o “deixa por isso mesmo” se torna um comportamento corriqueiro; o medo de perder o emprego, ou a vergonha de vivenciar esta situação humilhante, é maior do que a fúria em combater este mal terrível.

Debater esse tipo de violência necessita compreender todo o contexto e cenário atual, e mesmo que o assunto não seja de conhecimento profundo de todos, o principal foco necessita ser o bem-estar e a satisfação do colaborador dentro da organização. Combater, coibir, prevenir e eliminar essas atitudes no ambiente de trabalho são tarefas que possuem múltiplas facetas, e a construção deste ambiente seguro e saudável deve ser um objetivo constantemente perseguido por todos.

Ao aderir ao Programa de Prevenção e Combate aos Assédios, idealizado pela ABO Nacional (Associação Brasileira de Ouvidores), a Ouvidoria da Cidade de Santo André assume o compromisso de estimular iniciativas contra a prática de assédios, bem como de criar medidas educativas, preventivas e acolhedoras, que levem à reflexão da sociedade para extirpar esta prática, expandindo o conhecimento das pessoas, e gerando ambientes de trabalho mais éticos, humanos e prósperos.

É perceptível que o colaborador tem em suas mãos a escolha de estar ou não motivado, e suas atitudes e desejos de comprometimento com os objetivos da organização lhe asseguram o seu nível de motivação. Porém, é papel da organização a responsabilidade de criar vínculos de liberdade e respeito sobre o que o colaborador tem a dizer, sendo de suma importância que as queixas iniciais sejam ouvidas e consideradas, procedendo-se medidas cabíveis e, mostrando ao mesmo que a organização se preocupa com ele e acredita no seu potencial. Afinal, o mais imprescindível investimento de uma organização continua sendo o capital humano.

Ronaldo Martim é ouvidor geral no município de Santo André.