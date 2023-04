Ajuste de ponteiros

Da Redação



27/04/2023 | 12:39



Santo André promove pequena revolução na política de emprego no município. Depois de constatar que faltava sintonia entre o profissional formado pelas instituições de qualificação instaladas na cidade e aquele procurado pelo mercado de trabalho, o município passou a agir como interlocutor entre as partes de modo a adequar os perfis. Para atingir o objetivo proposto, utiliza-se dos mais variados mecanimos. Inclusive o feirão realizado ontem no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. As 3.018 pessoas que compareceram presencialmente ao evento e as 15,7 mil que se inscreveram por meio do portal ajudaram a compor um retrato preciso e atual do conjunto da mão de obra andreense.

Agentes da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego aproveitaram a alta concentração de candidatos em busca de colocação profissional e de empresas atrás de funcionários para cruzar informações e, a partir daí, reformular os cursos oferecidos pela rede municipal de qualificação, como a Escola de Ouro Andreense, de modo a atender à demanda das empresas. Para tornar o projeto mais amplo, a ideia é estabelecer parcerias também com o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o Centro Paula Souza. Colhidos na fonte, os dados serão utilizados, após profunda análise, como matéria-prima na reorganização das escolas profissionalizantes da cidade.

Com a iniciativa pioneira apresentada no Feirão do Emprego, Santo André ajusta os ponteiros entre empregadores e empregados, sintonizando ambas as partes em benefício de todos. O cidadão sai ganhando porque encontra respaldo na rede municipal para aprimorar sua capacitação, melhorando as chances de obter boa colocação e bom salário. O mercado, por sua vez, sabe que terá profissionais capazes para contratar. Os bons frutos deste belo programa desenvolvido pela equipe do prefeito Paulo Serra (PSDB), que deveria ser expandido para outros municípios, devem começar a aparecer em breve, consolidando assim a liderança da cidade nos rankings de geração de empregos.