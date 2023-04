Consumo dos lares cresce 4,58% em março de 2023 frente a março de 2022, diz Abras

27/04/2023 | 12:27



O consumo nos lares brasileiros, medido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), teve crescimento de 4,58% em março deste ano, comparado a março de 2022. O primeiro trimestre de 2023 também fechou em alta frente ao mesmo período do ano passado, de 1,98%. Apesar disso, a associação manteve a projeção de crescimento de 2,5% prevista para este ano.

"Este primeiro trimestre foi bem melhor que o do ano passado. Embora a gente tenha visto um crescimento maior, quando comparado o porcentual, e um crescimento em cima de um crescimento que já teve no primeiro trimestre de 2022", afirmou Milan.

De acordo com o vice-presidente da Abras, Marcio Milan, as expectativas são positivas para este ano por conta principalmente dos incentivos dados pelo governo.

Ele citou a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, reajuste do salário mínimo e a decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de pagar aposentados e pensionistas em atraso. O Dia das Mães também deve impulsionar o consumo no mês de maio, segundo Milan.