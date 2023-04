Após conseguir transplante de fígado, CHM de Santo André salva vida de adolescente de 16 anos

Da Redação



27/04/2023 | 12:17









Luís Henrique Leal da Rocha, de 16 anos, viu sua vida virar de cabeça para baixo em apenas 40 dias. O adolescente foi repentinamente diagnosticado com insuficiência hepática aguda e contou com a ajuda dos gestores do CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André e da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) do Estado de São Paulo, para conseguir um transplante de fígado que salvou a sua vida.

Luís mora no Parque Gerassi, em Santo André, com a mãe, Cristiane Leal, o pai, Luciano Bueno da Rocha,e as duas irmãs Ana Beatriz, de 18 anos, e Alessandra, 14. No começo de março, ele se sentiu muito fraco na escola e a sua namorada, Letícia Peralta, 15, percebeu que os olhos do jovem estavam amarelados. A partir de então, foram diversas idas e vindas ao médico e uma série de exames até que veio o diagnóstico. O fígado já não estava funcionando de forma ideal, apenas um transplante poderia salvar o jovem.

Depois de procurar pelo sistema Cross, foi localizado um órgão disponível no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde Luís foi transferido. Realizada no dia 6 de abril, a cirurgia durou cerca de dez horas. O jovem de 16 anos teve alta no dia 15, quando voltou para casa e matou a saudade da família.

“Eu sentia muita saudade das minhas irmãs. Fiquei muito tempo inconsciente, sedado, e quando acordei já estava no hospital e transplantado. Foi tudo muito rápido. Nunca tinha tido nenhum problema no fígado e em 40 dias tudo isso aconteceu comigo. Mas acredito que tenha um propósito que é se aproximar das minhas irmãs. Nós brigamos muito e agora estamos bem mais unidos”, conta Luís Henrique.

O desfecho do caso do jovem foi comemorado no CHM. “Foi um grande trabalho em equipe que mobilizou toda a UTI e os gestores do CHM. A articulação com o sistema Cross foi feita de forma muito eficiente, o que nos permitiu dar ao adolescente uma nova chance. Tudo isso só foi possível graças ao trabalho de qualificação que temos feito com os funcionários do hospital municipal, que estão cada vez mais capacitados para lidar com demandas complexas”, destaca o secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior.

Luciano Rocha, pai de Luís Henrique, comemorou o sucesso do transplante. “Tivemos verdadeiros anjos no CHM de Santo André, a doutora Ana Helena Andrade, médica intensivista da UTI e a doutora Andressa Pereira do Nascimento, médica plantonista da UTI, a quem sou muito grato. Elas foram fundamentais para que meu filho estivesse vivo. Um dia a mais e ele não estaria mais aqui conosco”, recorda o pai. Além da equipe médica, também participaram do atendimento equipes de enfermagem e fisioterapia, entre outros profissionais.

Mesmo depois do procedimento, o adolescente tem realizado uma bateria de exames de rotina para monitorar o organismo a um novo órgão. “Ele terá que seguir uma dieta específica e não poderá fazer atividades físicas. Mas estamos muito felizes. Tudo aconteceu uma semana depois de o meu filho ter completado 16 anos, podemos dizer que ele nasceu outra vez”, diz o pai.

“Foi um processo muito bem executado entre CHM e o sistema Cross. Conseguimos realizar o diagnóstico preciso e acompanhamos o caso com as nossas equipes multidisciplinares até que fosse aceito em algum hospital para a realização do transplante. Por trás desta história feliz tem todo um time que trabalhou coeso e sem falhas”, celebra o gerente médico do CHM, Misael Artemis Basso Blanco.