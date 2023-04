Obituário - 28 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/04/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Olívio Pereira do Nascimento, 94. Natural de Boquira (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Rafael Bernardo, 94. Natural de Agrestina (PE). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 22. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Maria dos Remédios Cruzeiro, 90. Natural de Itapeva (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Nunes de Brito, 77. Natural de Amargosa (BA). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 22, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Antônio Toniette, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deusa Tamarozzi de Lima, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Saulo de Carvalho, 74. Natural de Santa Rita de Caldas (MG). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice de Souza Barros, 72. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

Haroldo Geraldo, 69. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Marlene Lemos Cristófaro, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim da Glória, em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

José Ferreira Filho, 81. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Genivaldo da Silva, 77. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Edenice Clara Diniz, 70. Natural da Barra do Mendes (BA). Residia no bairro do Cambuci, em São Paulo, Capital. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, na Capital.

Hilário Leblon Ferreira dos Santos, 79. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Ivoneide Ferreira da Silva, 55. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Leonildo Barbosa de Lima, 36. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Hernani do Nascimento Sarnadas, 88. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas

José Sebastião Anholeto, 88. Natural de São Manoel (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 22. Memorial Phoenix.

José Luís Cândido, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mateus Luiz da Silva Souza, 9. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Cifrônio dos Santos Filho, 84. Natural de Umbuzeiro (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.

Manoel Gonsaga de Souza, 79. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Monte Líbano. Dia 22. Vale da Paz.

Ivanildo Ferreira dos Santos, 71. Natural de Pombos (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosa Helena de Freitas Lopes, 70. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 22.

Ricardo Aparecido da Silva, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 22., Vale da Paz.

Alexsandro Lucas da Silva, 29. Natural de Teotônio Vilela (AL). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Irene Rossi Bufallo, 91. Natural de Boracéia (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Joaquim Toledo Primo, 73. Natural de Guiricema (MG). Residia no Jardim Nóbrega, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Carlos Augusto Gomes, 67. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério São José.