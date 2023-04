Key Alves e Gustavo revelam status da relação e contam se há possibilidade de reatarem o namoro

27/04/2023 | 12:11



Amigo de ex? Há chances de comeback? Key Alves e Gustavo participaram do programa Rede BBB23 e contaram como está a atual relação da dupla após o término do namoro. Os ex-BBBs começaram a namorar dentro do reality, mas seguiram caminhos separados assim que foram eliminados.

- A gente está sem se falar há muito, mas ontem vindo pra cá a gente se encontrou. Colocamos os pingos nos is, porque ele escutava muita coisa, eu escutava muita coisa. A gente nunca entendia o que estava acontecendo. Mas a melhor forma é essa, ele seguir a vida dele lá no agro, eu na cidade, em São Paulo, e vamos ser amigos agora, disse Key.

E Gustavo afirmou:

- A gente conversou bastante, falei que agi de forma errônea. Já pedi perdão, desculpa. Não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas acho que quando sai não entendi a dimensão de tudo isso. A gente aprende errando. A gente está tranquilo, na paz.

A jogadora de vôlei, por fim, completou:

- Eu estou bem. A gente precisava desse tempo para poder conversar. As nossas rotinas não batem. Ele está sempre viajando e eu também, e por coincidência foi agora o momento que a gente conseguiu se falar.