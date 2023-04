Prestes a fazer 40 anos de idade, Tata Werneck fala sobre o corpo: Graças a Deus sou flácida

27/04/2023 | 12:10



Tata Werneck está de volta às novelas! No dia 8 de maio, o público poderá acompanhar a atriz como Anely na nova produção da Rede Globo, Terra e Paixão. Na obra de Walcyr Carrasco, ela fará um bico na loja de Graça, personagem vivida por Agatha Moreira, mas começa a ganhar dinheiro em outro trabalho, que promete divertir a todos.

Em entrevista para Glamour, Tata falou um pouco da sua personagem e como se preparou para vive Anely:

- Vou aparecer com barriga de fora, talvez Lib no peito, não sei o que pode ir ao ar. Mas chego na Globo topando tudo, só fico com vergonha depois porque sou tímida nesse sentido. Já gravamos algumas cenas de mostra, mas não mostra, contou.

No dia 11 de agosto, a atriz completará 40 anos de idade e, durante a conversa, revelou que não tem problemas com o envelhecimento:

- Desde a gravidez me senti frágil e comecei a me exercitar mais, já que tinha orgulho de ser sedentária e me apaixonei. Para a novela, para não ficar com pudor de mostrar uma coisa ou outra, me dediquei mais à academia antes, porque gravando não tenho tanto tempo.

E não parou por aí, já que ela ainda revelou que se orgulha de todas as suas imperfeições:

- Graças a Deus sou flácida, porque uma mulher que não é flácida ela é muito esquisita. Ela no mínimo está indo por um caminho que não sei qual é. As mulheres são flácidas, as mulheres têm celulite. Tenho muitas celulites, tenho muita flacidez, tenho estria. Meu peito esquerdo, pode reparar, tem estria - que foi onde a Maria mamou mais. Graças a Deus, sou uma mulher com tudo que tem direito. Sou uma mulher com todas as coisas. Tenho diástase, tenho flacidez. Tenho tudo.

Tata quebra web com comentário sobre sexo

Sempre divertida em suas redes sociais, Tata novamente deu o que falar ao fazer um comentário envolvendo uma notícia de câncer causado pelo sexo oral. Segundo alguns estudos, a pratica pode causar a doença na garganta.

Sem rodeios, ela falou:

Por favor, não diga isso, divertindo os seus fãs.