Viih Tube revela hábito de higiene após nascimento da filha: Se eu não gostava, agora então

27/04/2023 | 12:10



A mamãe está a todo vapor...e longe do banho! Viih Tube contou em seu Instagram que desde que se tornou mãe passou a gostar ainda menos de banho. É isso mesmo! A youtuber e o ex-BBB, Eliezer, deram luz à Lua Di Felice, que chegou ao mundo no dia 9 de abril em uma maternidade em São Paulo. A influencer tem chamado a atenção por compartilhar o dia a dia da maternidade e principalmente por dividir com os fãs as mudanças no corpo após o nascimento da filha.

- Se não estou amamentado, estou dormindo, se não estou dormindo, estou gravando trabalho, se não estou gravando trabalho, estou amamentando. Essa são as três coisas que faço. Banho então? Se eu não gostava, agora então... contou.

Para quem não lembra, Viih ficou reconhecida por não ser muito adepta de banhos quando estava no confinamento do BBB21 e já chegou a revelar o motivo aos fãs.

- Eu amo essas perguntas sobre isso (risos). Eu fico rindo sozinha, porque tem gente que realmente acredita que eu ficava dias sem tomar banho. Confesso que eu odiava, me sentia mega constrangida, tinha vergonha de me lavar direito com a câmera e sabendo que o espelho também era câmera, revelou na época.