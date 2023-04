Obituário - 27 de abril de 2023

Ademir Medici

27/04/2023 | 11:59



SANTO ANDRÉ

Josefa Bispo de Paula, 97. Natural de Quipapá (PE). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Apparecida Giolo de Oliveira, 95. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Silvia de Oliveira Campelo, 76. Natural de Portugal. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olinda de Paula Ferreira, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Alberto Dias, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Pizzaiolo. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Fernando Guedes, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Cleonice Rodrigues da Silva, 51. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Irene Bueno Zapatero, 91. Natural de Torrinha (SP). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Maria Neuza Lima da Silva, 87. Natural de Independência (RS). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Elete Faraboti Leite, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Santos da Cunha Ferreira, 75. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

João Carlos Filho, 74. Natural de Acopiara (CE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Luzia Rodrigues Ribeiro, 69. Natural de Itaporanga (PB). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardi. Dia 21. Jardim da Colina.

Massakyo Morissi, 69. Natural do Pilar do Sul (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes do Nascimento, 68. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Névio Luiz Giovanelli, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Roberto Luiz de Oliveira, 65. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Antônio Jorge Ferreira, 62. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Hélio Rodrigues da Silva, 60. Natural de Barbosa Ferraz (PR). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Suzana Gonçalves Leite, 60. Natural de São Bernardo. Residia na Vila das Paineiras, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Ailton Pereira de Souza, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Francisco Pereira Feitosa, 50. Natural de Serra Grande (PB). Residia no Jardim Senhor do Bonfim, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério Municipal de Serra Grande.

SÃO CAETANO

Sidnei Rubens Fernandes, 81. Natural de Franca (SP). Residia no bairro Santo Antônio, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nanci Rufino, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Luzia Margarida Palermo, 88. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

José Antônio da Silva, 81. Natural de Barbalha (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Ailton Moreira de Souza, 80. Natural de Alvarenga (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Agostinho dos Santos, 75. Natural do Rio de Janeiro. Residia no Jardim Arco Íris, em Diadema. Dia 21, em São Bernardo. Vale da Paz.

Antônio Valnei da Paixão, 74. Natural Sabinópolis (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Jorge Manoel de Souza, 71. Natural de Santa Rita do Sapucaí (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Wilson Donato de Oliveira, 68. Natural de Itabuna (BA). Residia no bairro casa Grande, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria Garcia Sandes, 83. Natural de Alto Alegre (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Laurinda Maria de Jesus, 71. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Odete Maria da Silva Torres, 68. Natural de Catende (PE). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Raimundo Antônio Veloso, 79. Natural de Picos (PI). Residia no Jardim São Luiz, em Suzano (SP). Dia 21, em Ribeirão Pires. Cemitério de Aroeiras, em São João da Canabrava (PI).

Valdir Galante, 79. Residia no Jardim Maristela, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.