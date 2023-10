Veja quais são as 50 atrações mais populares da Europa

As atrações mais populares da Europa são reconhecidas mundialmente pela diversidade cultural, natural e de lazer. Com tantas opções de museus renomados, ruínas antigas e obras arquitetônicas icônicas, é fácil entender porque muitos países do Velho Continente lideram o ranking de turismo global.

Mas afinal, quais são as atrações mais populares da Europa? Para responder a essa pergunta, a plataforma de reserva de atividades de lazer e cultura, Musement, realizou um estudo com mais de 4.200 locais de interesse em todo o continente.

Os pontos turísticos com maior número de avaliações recebidas no Google foram listados como os mais procurados.

Para evitar repetições, as praças foram excluídas da análise, mas os pontos de referência presentes nelas foram incluídos. Por exemplo, a Praça do Duomo, em Milão, ficou de fora, mas não o Duomo. Os dados coletados em fevereiro de 2023.

Torre Eiffel, Coliseu e mais

Depois de analisar as avaliações do buscador, a Musement compilou um ranking com as 50 atrações mais populares da Europa. Entre os principais pontos turísticos destacam-se a Torre Eiffel, em Paris, a Catedral de São Basílio, em Moscou, e o Coliseu de Roma. A líder do ranking é a também romana Fontana di Trevi.

O estudo revela ainda que a França é o país com mais atrações no ranking, totalizando 14 entre as 50 mais populares da Europa. A Itália ocupa o segundo lugar, com dez atrações, seguida pela Espanha, com seis, e Reino Unido, com cinco.

Atrações mais populares da Europa

A seleção de atrações mais populares da Europa inclui castelos medievais, parques temáticos e museus de arte. Confira a lista completa aqui e, abaixo, os top 10:

Fontana de Trevi, Roma (Itália) Coliseu, Roma (Itália) Torre Eiffel, Paris (França) Museu do Louvre, Paris (França) Disneyland Paris, (França) Sagrada Família, Barcelona (Espanha) Arco do Triunfo, Paris (França) Panteão, Roma (Itália) Parque do Retiro, Madrid (Espanha) Parque Güell, Barcelona (Espanha)

Veja detalhes de cada uma delas.

1 – Fontana de Trevi, Roma (Itália)

DepositPhotos Fontana de Trevi

Uma das construções barrocas mais ambiciosas da Itália e a principal fonte de Roma, a Fontana de Trevi é uma parada obrigatória para quem visita a cidade. Milhares de turistas vão ao local todos os anos e jogam uma moedinha sobre o ombro esquerdo, fazendo um pedido.

Construído pelo Imperador Flávio Vespasiano, o Coliseu é um dos maiores exemplos da arquitetura romana. Com capacidade para até 50 mil pessoas, era utilizado para entretenimento da população durante o Império Romano. Hoje, é um monumento fascinante que sobrevive a séculos e continua surpreendendo os visitantes.

Veja aqui mais informações e valores.

DepositPhotos Torre Eiffel

Foi criada como atração central da Feira Mundial de 1889 e se tornou um dos monumentos mais importantes de Paris, ao ponto de receber quase 7 milhões de visitantes por ano. Projetada pelo engenheiro francês Gustave Eiffel, a construção da torre durou dois anos e ela possui 330 metros de altura divididos em três níveis.

Veja aqui mais informações e valores.

4 – Museu do Louvre, Paris (França)

DepositPhotos Museu do Louvre

Antes de ser um dos maiores museus do mundo, o edifício do Louvre foi construído inicialmente como uma fortaleza e reconstruído no século 16 para ser o palácio real. Com uma coleção de 35 mil obras de arte, o museu é um patrimônio mundial, no qual é possível encontrar antiguidades romanas e gregas, Artes islâmicas e egípcias e muito mais.

DepositPhotos Disneyland Paris

Localizada a apenas 32 km de Paris, este complexo mundialmente famoso possui dois parques: Disneyland Park e Walt Disney Studios. Com mais de 50 atrações e uma grande variedade de restaurantes e acomodações, não é de se surpreender que tenha se tornado uma das atrações mais populares da Europa.

Os visitantes podem desfrutar de espetáculos e apresentações durante o passeio.

Veja aqui mais informações e valores.

DepositPhotos Sagrada Família

A obra incompleta de Antonio Gaudí, cuja construção teve início há mais de 140 anos, é um dos símbolos mais emblemáticos de Barcelona.

A harmonia entre as cores e a iluminação nos vitrais, a impressionante “floresta” de colunas no interior e a vista panorâmica de Barcelona a partir das torres são algumas das atrações fascinantes da basílica. A UNESCO a declarou como Patrimônio Mundial da Humanidade.

Veja aqui mais informações e valores.

7 – Arco do Triunfo, Paris (França)

DepositPhotos Arco do Triunfo

É um dos monumentos mais visitados da capital francesa. Com 50 metros de altura e 45 metros de largura, o arco foi construído por ordem de Napoleão Bonaparte após a vitória em Austerlitz.

Abaixo do monumento encontra-se o Túmulo do Soldado Desconhecido da Primeira Guerra Mundial, onde uma chama é acesa diariamente, às 18h30. Do terraço superior é possível apreciar vistas excepcionais de Paris.

8 – Panteão, Roma (Itália)

O Panteão de Agripa é um dos monumentos romanos mais bem preservados. A construção da estrutura original data do tempo do imperador Augusto, mas foi totalmente modificada pelo imperador Adriano entre os anos 118 e 125 d.C.

No século 7, o Panteão foi convertido em basílica cristã e permaneceu praticamente intacto até os dias de hoje. A enorme cúpula de concreto é um dos destaques da estrutura.

9 – Parque do Retiro, Madri (Espanha)

DepositPhotos Parque do Retiro

O Parque do Retiro é um dos pulmões verdes de Madri e um dos locais mais visitados da cidade. Em 2021, juntamente ao Passeio do Prado, foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Paisagem Cultural.

O parque possui jardins espetaculares, além de esculturas e obras arquitetônicas, como o monumento de Alfonso XII, a estátua do Anjo Caído e a Fonte de Galápagos. O Palácio de Cristal, uma das salas de exposição do Museu Rainha Sofia, é um dos pontos turísticos mais procurados.

10 – Parque Güell, Barcelona (Espanha)

DepositPhotos Park Güell

O Parque Güell fecha o “top 10” das atrações mais populares da Europa. Hoje, é um dos lugares mais visitados de Barcelona, e motivos para isso não faltam. O fascínio de Antoni Gaudí pelas formas orgânicas pode ser visto em todos os cantos do parque, onde elementos arquitetônicos se misturam perfeitamente com a natureza, criando espaços emblemáticos como a Escadaria do Dragão e a sala Hipóstila.

Além disso, desde a Praça da Natureza, onde está localizado o famoso banco ondulado coberto de mosaicos coloridos, você pode desfrutar das belas vistas da cidade.

