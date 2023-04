Patolino: influenciadora lamenta mensagens de ódio que tem recebido

27/04/2023 | 11:36



Em meio ao apoio de seguidores comovidos com o desaparecimento de Patolino desde o dia 12 abril, a influenciadora digital Julia Olympio, de 27 anos, tem recebido mensagens de ódio e também relatos falsos sobre o paradeiro do seu marreco de estimação. A polícia segue investigando o caso para verificar se a ave sumiu ou foi roubada.

Em uma publicação nas redes sociais, Julia lamenta o fato de algumas pessoas não entenderem seu desespero. "São algumas mensagens que venho recebendo de pessoas que não têm coração. Pessoas ruins que, com certeza, nunca sentiram amor por nada. As mensagens boas e positivas são muitas também e são elas que tem me motivado a prosseguir", afirmou ela.

"Encontrei um pato aqui igualzinho a ele. Meti na panela", diz uma das mensagens negativas postadas nas redes sociais. "Sabe o que fico pensando? Que alguém matou pra comer e por isso não devolveram", diz outra publicação.

No entanto, a maioria se solidariza com o desaparecimento do pet de estimação: "Quanta maldade estão fazendo com ela. Você está em minhas orações", diz uma das mensagens de apoio. "Não dê ouvidos para essas pessoas maldosas. Essas pessoas não sentem amor nem por elas", escreveu outra pessoa que se solidariza com Julia.

Investigação

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o caso continua sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente (DIICMA) de Mogi das Cruzes (SP).

"As imagens das câmeras de segurança do condomínio estão sendo analisadas pelos investigadores da unidade, que também estão colhendo os depoimentos de pessoas que estavam prestando serviço no local no dia dos fatos", disse a SSP.

"Infelizmente até agora sem informações sobre o Patolino. A polícia segue analisando cuidadosamente as imagens das câmeras. Obrigada por todo apoio de você que torce para que o meu Patolino volte pra mim", publicou Julia.