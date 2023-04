Aline Wirley cai no choro ao reencontrar Igor Rickli e o filho após o BBB23

27/04/2023 | 11:11



Não era novidade para ninguém que Aline Wirley já não aguentava mais de saudade do filho, Antonio, e do maridão, Igor Rickli. Depois de cerca de quatro meses de confinamento no BBB23, o reencontro finalmente aconteceu - poucas horas após a cantora deixar a casa, na madrugada da última quarta-feira, dia 26.

Através das redes sociais, Aline compartilhou o momento em que conseguiu dar o primeiro abraço em sua família. Logo ao sair do carro, a cantora já cai no choro e mal consegue se levantar. Ela é abraçada pelo filho e pelo marido e chora com eles no colo por alguns minutos antes de se recompor.

É muita saudade, né? Nos comentários da publicação, anônimos e famosos se derreteram pela família.