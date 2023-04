Graciele Lacerda compartilha momento fofo com Léo, filho de Marília Mendonça

27/04/2023 | 11:10



É muita fofura! Na última quarta-feira, dia 26, Graciele Lacerda compartilhou um momento pra lá de fofo em seu Instagram.

A noiva de Zezé Di Camargo apareceu em seus Stories com o pequeno Léo, filho da eterna Marília Mendonça. Na ocasião, Graciele aparece se divertindo com o pequeno, enquanto carinhosamente pede um beijo para ele.

Dias atrás, aliás, segundo o jornal Metrópoles, Zezé entregou à Dona Ruth uma música inédita gravada com a eterna Rainha da Sofrência. Com previsão de estreia em maio deste ano, a canção é uma nova versão de Você Não é Mais Assim, lançada pela dupla Zezé Di Camargo & Luciano há 23 anos. Vale lembrar que gravar com o sertanejo era um dos grandes sonhos de Marília, não só como cantora, mas também como fã do artista.

- Essa música, eu estava preparando para lançar quando aconteceu a tragédia. Eu não achei que seria elegante, justo da minha parte lançá-la. Era um sonho dela ver a música lançada, foi ela que escolheu a música do meu repertório para gravar. É um presente meu para a família, contou ao colunista.

Preparados para se emocionar?