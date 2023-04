Volume de serviços prestados sobe 1,1% em fevereiro ante janeiro, afirma IBGE

27/04/2023 | 09:22



O volume de serviços prestados subiu 1,1% em fevereiro ante janeiro, na série com ajuste sazonal, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, informou na manhã desta quinta-feira, 27, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado de fevereiro perto do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 1,0% a uma alta de 1,2%. A mediana era positiva em 0,5%.

Na comparação com fevereiro do ano anterior, houve elevação de 5,4% em fevereiro de 2023, já descontado o efeito da inflação. Nessa comparação, as previsões eram de uma elevação de 3,5% a 9,6%, com mediana positiva de 5,0%.

A taxa acumulada no ano - que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior - foi de elevação de 5,7%. Em 12 meses, os serviços acumulam alta de 7,8%.

A receita bruta nominal do setor de serviços subiu 2,0% em fevereiro ante janeiro. Na comparação com fevereiro de 2022, houve avanço de 11,8% na receita nominal.