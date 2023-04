Grande ABC tem o maior número de furtos e estupros em cinco anos

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



27/04/2023 | 09:14



Os municípios do Grande ABC registraram no primeiro trimestre de 2023 o maior número de casos de estupros (geral e contra pessoas vulneráveis), furtos de veículos e outros objetos em cinco anos. Segundo dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado), os três delitos superaram, em mais de 30%, as ocorrências registradas em 2019, período pré-pandemia.

O crime de furto geral, que contabiliza a subtração de diversos tipos de objetos como aparelhos eletrônicos, relógios, carteiras, entre outros, foi o que mais cresceu no período. Nos três primeiros meses do ano, as sete cidades registraram 9.744 ocorrências, ante 7.151 em 2019.

Os casos de furto de veículos chegaram a 2.881 em 2023, alta de 36% em comparação com o período pré-pandemia, quando foram contabilizadas 2.291 denúncias. Nos dois anos mais intensos da crise sanitária, as ocorrências de furtos de veículos diminuíram na região – de janeiro a março foram contabilizados em 2021 1.758 casos e 1.750 em 2020.

Na visão do advogado e especialista em segurança pública, Everson Piovesan, a crise econômica e a alta taxa de desemprego ocasionada pela pandemia do coronavírus podem ser alguns dos fatores para alta de crimes contra o patrimônio.

Roubo geral e de veículos apresentou queda nos dados deste ano, em relação a 2019. Nos três primeiros meses, foram registrados 5.242 ocorrências de roubo de objetos, e 1.416 casos de roubo de veículos. O especialista em segurança pública destaca que entre os crimes contra o patrimônio, historicamente, a prática de furto sempre foi maior do que a de roubo.

“O roubo demanda maior elaboração, além de um possível preparo do infrator para eventual reação da vítima, e isso pode desencorajar o criminoso. Já no caso do furto, ele pode ocorrer de forma sorrateira para não despertar a atenção e evitar qualquer tipo de combate”, afirmou Piovesan.

Além dos registros de crimes patrimoniais, as ocorrências de estupro geral e contra vulneráveis – crianças menores de 14 anos, idosos, deficientes ou pessoas sem condições de se defender, aumentou 30% no primeiro trimestre deste ano, com 160 queixas.

Segundo destaca a SSP, a maioria dos casos registrados no Estado ocorreu em contexto privado, praticados por pais, padrastos, avôs e avôdrastos. “Uma das explicações para o aumento dos casos, se deve, além da conscientização das vítimas que passaram a denunciar seus agressores, como também ao alargamento do escopo da legislação, agregando outros conceitos ao crime de estupro”, diz o órgão.





CRIMES PATRIMONIAIS

A secretaria de Segurança pontua que o combate aos roubos e furtos de veículos se concentra em desmanches e lojas de venda de peças automotivas, “para identificar receptadores e quebrar a cadeia de criminal que alimenta os crimes patrimoniais”.

No trimestre, 38 pessoas foram presas no Grande ABC por roubos e furtos de veículo. De acordo com a pasta, em São Bernardo, foram realizadas mais de 30 operações pela Polícia Civil, que resultou no esclarecimento de 12 casos nos quais os autores usaram motocicletas para realizar roubos e furtos.