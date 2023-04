BC da Turquia deixa juro básico inalterado em 8,5% pela segunda reunião seguida

27/04/2023 | 09:09



O Banco Central da Turquia manteve sua taxa básica de juros pela segunda reunião consecutiva nesta quinta-feira, 27, a última antes da eleição presidencial de 14 de maio, à medida que a inflação doméstica segue muito elevada, ainda que tenha desacelerado.

O BC turco deixou seu juro básico em 8,5%, depois de mantê-lo em março, tendo cortado a taxa pela última vez em fevereiro, em 50 pontos-base, numa tentativa de sustentar a atividade econômica após violentos terremotos atingirem o sul do país.

A decisão desta quinta-feira veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Em comunicado, o BC turco avalia que preocupações sobre estabilidade financeira, deflagradas por recentes quebras de bancos, alimentam temores de recessão em economia desenvolvidas.

No entanto, indicadores antecedentes mostram que a atividade econômica na área afetada pelos terremotos está se recuperando em ritmo mais rápido do que o esperado, embora a atividade ainda deva ser afetada no curto prazo, acrescenta o BC.

Em março, a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Turquia desacelerou pelo quinto mês consecutivo, a 50,5%. A inflação, porém, segue muito acima da meta do BC turco, de 5% no médio prazo.