COB se aproxima dos jovens para mostrar que Olimpíada não fica restrita a cada quatro anos

27/04/2023 | 08:14



Faltando pouco mais de um ano para o início dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) está lançando uma campanha publicitária para se aproximar dos torcedores dos esportes olímpicos, especialmente o público jovem. É a primeira vez que a entidade lança uma campanha para posicionar sua marca em 116 anos de história.

O COB pretende estreitar o contato com os fãs olímpicos, adotando uma presença mais frequente no cotidiano dos torcedores e antecipando o clima de entusiasmo para os Jogos de Paris, que começam no dia 26 de julho do ano que vem. Para isso, as peças da campanha vão trazer, por exemplo, a atuação da entidade na preparação física e mental dos atletas e os bastidores até a disputa das competições.

Um dos objetivos é destacar a presença do COB na vida cotidiana dos atletas não só às vésperas dos Jogos Olímpicos. Depois da realização da Olimpíada de Tóquio durante a pandemia, com restrições de público e rígidos protocolos de segurança, os Jogos de Paris representam a oportunidade de atrair e reconectar os torcedores.

"A campanha mostrará os detalhes da caminhada até os Jogos Olímpicos de Paris e dos bastidores muitas vezes invisíveis, mas fundamentais para o sucesso dos atletas brasileiros em competições internacionais", afirmou Paulo Wanderley, presidente do Comitê Olímpico do Brasil.

A medalhista olímpica de boxe Bia Ferreira, prata em Tóquio, em 2021, fez uma publicação nesta quinta-feira, iniciando a campanha nas redes sociais. A ação será acompanhada por 50 atletas olímpicos e replicada por outras personalidades do esporte. O lançamento oficial ocorreu em uma feira de esportes em São Paulo.

Alinhada ao plano do Comitê Olímpico Internacional (COI) de rejuvenescer o programa olímpico a partir da inclusão de esportes radicais com grande participação feminina, como surfe, skate, escalada esportiva e breaking, a campanha tem foco no público jovem e no mundo digital.

O mote da campanha - "Manda Brasa, Brasil" - foi inspirado nas postagens feitas pelos torcedores durante a Copa do Mundo do Catar, em novembro do ano passado, e nos Jogos de Tóquio, em 2021. Nas redes sociais, o Brasil ganhou o apelido de "Brasa". Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB, explica que, além de ser mais informal e moderna, a expressão remete ao espírito olímpico, particularmente à chama olímpica, e também à energia interior de cada atleta.