Simony conta que precisará de novas sessões de quimioterapia: Me preparando pra mais essa luta

27/04/2023 | 08:10



Simony usou as redes sociais na noite da última quarta-feira, dia 26, para falar novamente de sua luta contra o câncer. Em um vídeo com seu médico, o doutor Fernando Maluf, a cantora anunciou que precisará passar por novas sessões de quimioterapia e radioterapia.

Em sua fala, o oncologista explicou:

- A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta.

Já na legenda, Simony pontuou:

- Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações e o amor, a fé é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando pra mais essa luta? Um dia de cada vez.

Simony foi diagnosticada com câncer no intestino grosso em agosto de 2022. Ela passou por sessões de quimioterapia e radioterapia e, em janeiro de 2023, chegou a anunciar que estava em remissão.