Feirão de emprego atrai cerca de 18 mil pessoas em Santo André

Thainá Lana

do Diário do Grande ABC



27/04/2023 | 07:50



A primeira edição do Feirão do Emprego e da Inclusão Produtiva promovida ontem pela Prefeitura de Santo André atraiu em um dia aproximadamente 18 mil pessoas, sendo 3.018 de forma presencial e 15.700 que acessaram o portal da iniciativa.

O evento ocorreu das 8h às 15h, no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, na Vila Silveira, e ofereceu 3.122 vagas de emprego (82 para PCDs), por meio de 33 empresas, em mais de 180 funções, como cozinheiro, ajudante geral, mecânico, entre outros.

Além dos representantes das empresas, o feirão também disponibilizou durante todo o dia estandes com informações sobre oportunidades de qualificação e capacitação da Escola de Ouro Andreense, orientações sobre empreendedorismo com a equipe da Sala do Empreendedor e do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), além de informações sobre acesso ao microcrédito, do programa Mais Crédito.

No início da manhã, O prefeito do município, Paulo Serra (PSDB) esteve no complexo esportivo, acompanhado da primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania), e destacou o conceito do evento.

“Feirão é bastante tradicional em diversas cidades, principalmente durante este período de recuperação econômica pós-pandemia. Porém, o conceito que Santo André inaugurou é totalmente pioneiro. Além de ofertar as vagas de emprego, este modelo de empregabilidade engloba parceria com instituições para desenvolver o candidato, por meio de cursos de capacitação com a Escola de Ouro Andreense, palestras e orientações sobre empreendedorismo. É um modelo mais amplo e moderno para geração de emprego e renda na cidade”, pontou.

“Não adianta simplesmente ter as vagas de emprego e não ter pessoas qualificadas para ocupar esses postos. Por isso, a importância de disponibilizar serviços de capacitação e orientação tudo no mesmo local. É um encontro de oportunidades”, afirmou a deputada Ana Carolina Serra.

Pamela Atanizo Silvestre, 33 anos, chegou às 8h15 no local e deixou o currículo em diversos estandes de empresas em busca de oportunidade na área da limpeza. Desempregada há quatro meses, a moradora da comunidade Tamarutaca, conta que está com dificuldades de encontrar emprego com carteira assinada.

“Durante este período estou fazendo alguns bicos para poder sustentar meus três filhos, mas está bem complicado. Tenho experiência na área e estou otimista que vão me chamar”, contou a andreense.

A nutricionista do Bom Prato Vila Assunção, em São Bernardo, Andrea Santos de Brito, 45, contou que os restaurantes populares da região estão com vagas urgentes, e que acredita que logo serão preenchidas devido a grande procura no feirão.

“Estamos com 12 postos de trabalho, e assim que recebemos o currículos já repassamos para as unidades. Os candidatos com maiores chances são aqueles que possuem experiência na função”, relatou a profissional, que estava na feira com a empresa Ficar de Bem, organização social que administra os restaurantes populares.





QUALIFICAÇÃO

O secretário municipal de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, que também esteve presente no feirão, informou que será realizado um levantamento para identificar as vagas que tiveram maior procura para então oferecer capacitação profissional nessas áreas. “Vamos procurar o Governo do Estado para estabelecer uma parceria e qualificar os andreenses, seja pelo Centro Paula Souza ou pela Escola de Ouro Andreense, a fim de ofertar qualificação e aumentar as chances dos candidatos em futuros processos seletivos”, disse o gestor.

Os candidatos que não conseguiram comparecer ao feirão podem enviar os currículos para as empresas até sexta-feira (28) no portal:(https://bit.ly/FeiraodeEmpregoSA).