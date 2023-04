Lucro industrial da China cai 21,4% de janeiro a março, na comparação anual

27/04/2023 | 07:05



O lucro industrial na China registrou queda de 21,4% no período entre janeiro e março, na comparação com igual intervalo de 2022, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. Entre janeiro e fevereiro, o recuo frente a igual período do ano anterior havia sido de 22,9%. Fonte: Dow Jones Newswires.