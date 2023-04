Rony festeja volta no Palmeiras após cirurgia no antebraço: 'Ver pela TV é muito ruim'

26/04/2023 | 22:20



Logo após a conquista do Paulistão, o Palmeiras revelou que o atacante Rony tinha uma fratura no antebraço e teria de passar por cirurgia. O prognóstico era de 45 dias de recuperação. Nesta quarta-feira, após somente 16 dias do procedimento, o jogador já estava em campo diante do Tombense e celebrou a volta antecipada.

"Muito feliz por estar voltando a jogar. Agradeço a Deus e ao departamento médico. Pude voltar em um tempo mais curto e lógico que é uma felicidade imensa em poder voltar a atuar, com o apoio dos torcedores e da família", afirmou Rony, no Prime Vídeo.

Domingo o Palmeiras hospeda o Corinthians pelo Brasileirão e o técnico Abel Ferreira nunca escondeu que gostaria de ter suas principais peças no clássico. Tanto que o treinador português descansou diversas peças importantes no empate por 1 a 1 em Uberlândia. Rony voltou para ganhar ritmo.

"Ver jogo pela televisão é muito ruim", disse, de bom humor, o atacante, que fez uma avaliação da classificação com igualdade após 4 a 2 no Allianz Parque. "Procuramos trabalhar e corrigir os erros que cometemos nos jogos. Isso serve de aprendizado para estarmos melhorando, a confiança que ele tem... Ele sabe do potencial de cada um e o erro dentro do jogo serve de aprendizado para estarmos melhorando", admitiu.

Com a classificação, o Palmeiras embolsou R$ 3,3 milhões e assim que o árbitro apitou o fim do jogo, as atenções já viraram para o Brasileirão, no qual o time é um dos favoritos e não quer deixar os líderes Fluminense e Botafogo abrirem vantagem - somam seis pontos diante de quatro do time alviverde. "Agora é virar a chave e já pensar no clássico, um jogo que todo mundo sabe que temos de dar a vida para não perder."