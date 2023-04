Haddad diz que CPIs não devem atrapalhar pauta econômica

26/04/2023 | 21:12



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou há pouco que a instalação de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) no Congresso não devem atrapalhar a tramitação de propostas de interesse do governo.

"Não acredito que CPIs vão atrapalhar o tramite de propostas. Nós pedimos urgência constitucional no caso das medidas de crédito, estamos aproveitando também dois projetos de lei que já estavam no Congresso, pedimos urgência constitucional. Esse é outro ponto importante. O setor regular o mercado para que ele funcione bem. Tirar os obstáculos, fomentar as parcerias público-privadas com aval do Tesouro, tudo isso foi muito bem recebido semana passada, o conjunto de medidas anunciadas pelo Marcos Pinto, da secretaria de Reformas Econômicas, está tudo sendo conduzido para cada secretária aqui da Fazenda entregue seu trabalho", disse.

Haddad também afirmou que os projetos estão sendo entregues ao Congresso e os presidentes das duas Casas, Rodrigo Pacheco (Senado) e Arthur Lira (Câmara) têm sido diligentes.