26/04/2023 | 21:12



Messias reconhece 1º tempo ruim do Santos, mas celebra vaga: 'Premiação do trabalho'

Mais uma vez o futebol do Santos não foi como o torcedor e o técnico Odair Hellmann gostariam. Mas a equipe se superou após primeira etapa decepcionante e conseguiu buscar a vitória na etapa final, por 1 a 0, sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Autor do gol do triunfo, o zagueiro Messias admitiu 45 minutos ruins, mas celebrou a classificação e a manutenção do sonho pelo título.

Depois de fazer 2 a 0 fora de casa, o Santos repetiu a vitória, desta vez por placar magro na Vila Belmiro com apenas torcedores mirins e mulheres, o que ainda garantiu uma premiação extra de R$ 3,3 milhões.

"Estou muito feliz pela classificação, era nosso objetivo, como também vencer o jogo", afirmou Messias, bastante sincero ao reconhecer um início fraco da equipe. "Fizemos um primeiro tempo abaixo do nosso nível, fomos cobrados do professor no intervalo e voltamos melhor e buscamos o gol da vitória."

Sobre ter garantido a premiação atrativa, o jogador procurou dividir os méritos. "Só fiz o gol, a classificação é de todo o grupo. Eu dedico para minha família, minha mulher, mas foi nada mais que um gol", diminuiu seu feito. Os zagueiros vêm salvando o Santos ultimamente. Na abertura da Copa Sul-Americana, foi Eduardo Bauermann quem definiu o 1 a 0, também de cabeça.

"Uma premiação do trabalho bem feito de todo mundo para seguirmos buscando títulos, conquistas, que é o que o Santos merece", comemorou Messias, também feliz pela equipe não ter jogado sem apoio das arquibancadas. Mulheres, crianças e deficientes foram liberados para apoiar a equipe, punida pela invasão de campo de seus torcedores ainda nas oitavas de 2022, diante do Corinthians, e com homens adultos impossibilitados de entrar no estádio.

"É importante ter torcedor no estádio, a gente sente falta e hoje tivemos a honra de ter mulheres e crianças nos dando apoio. Fiquei muito feliz. Espero que no nosso próximo jogo venham todos e nos deem apoio como foi hoje."