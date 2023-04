Santos vence Botafogo-SP diante de menos de 2 mil pessoas na Vila e avança na Copa do Brasil

26/04/2023 | 21:00



O Santos entrou em campo na noite desta quarta-feira, em uma Vila Belmiro com pouco menos de 2 mil pessoas nas arquibancadas, e bateu o Botafogo-SP por um singelo 1 a 0, graças a gol marcado pelo zagueiro Messias, para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Como havia vencido a rodada de ida da terceira fase, em Ribeirão Preto, por 2 a 0, poderia até mesmo perder por um gol de diferença, que ainda assim avançaria.

Tranquilo após afastar a possibilidade de uma nova frustração na temporada, como a sentida com a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o time comandado por Odair Hellmann volta o foco para o duelo de sábado, com o América-MG, mais uma vez na Vila, onde buscará a primeira vitória no Brasileirão, após derrota para o Grêmio e empate com o Atlético-MG.

Ainda cumprindo punição por causa da invasão de campo do ano passado, em clássico com o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos deveria jogar com os portões fechados, mas conseguiu liberação para receber um público formado apenas por mulheres, crianças e pessoas com deficiência.

A mesma solução foi utilizada mais cedo neste ano por Coritiba e Athletico-PR, mas a dupla paranaense pediu apenas doação de 1kg de alimento perecível para acesso ao estádio. O clube santista, por sua vez, cobrou as entradas e viu poucos lugares da Vila Belmiro, praticamente vazia, serem preenchidos. O estádio recebeu 1.788 pessoas e rendeu R$ 39.740,00.

Os poucos presentes viram um início de primeiro tempo de iniciativa do Santos, mas o momento durou muito. Em meio a alguns lances pontuais de articulação mais interessante, especialmente quando a bola passava pelos pés de Lucas Lima, o maior perigo levado pelo time alvinegro à defesa adversária foi no primeiro minuto de jogo, quando Marcos Leonardo cruzou rasteiro para Mendoza e Patrick Bey interceptou a finalização do colombiano. O Botafogo, por sua vez, teve maior presença ofensiva, e sua melhor chance foi uma finalização de fora da área de Bey, que fez a bola passar muito perto do gol defendido por João Paulo.

Odair Hellmann fez mudanças no intervalo e o Santos voltou para o segundo tempo com Ângelo, alvo de críticas da torcida, no lugar de Mendoza. Além disso, Gabriel Inocêncio substituiu Lucas Pires. Ângelo entrou bastante participativo e deu algum trabalho para a defesa botafoguense, mas o caminho do gol foi encontrado na bola parada. Aos cinco minutos, Lucas Lima cobrou escanteio e Messias cabeceou para a rede para marcar o único gol da partida.

O 3 a 0 no placar agregado deixou o time da casa menos preocupado, e o futebol apresentado não evoluiu. De qualquer forma, o Botafogo-SP já não demonstrava forças para traçar a difícil reação que envolvia marcar três gols e não sofrer mais nenhum. Até teve algumas oportunidades, pois os santistas acabaram recuando, mas não conseguiram converter.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 BOTAFOGO-SP

SANTOS - João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Gabriel Inocêncio); Rodrigo Fernández (Alison) , Dodi (Camacho) e Lucas Lima (Daniel Ruiz); Mendoza ( Ângelo), Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Odair Hellmann.

BOTAFOGO-SP - Matheus Albino; Thássio, Carlinhos, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Gustavo Xuxa (Pedro Rodrigues), Tomás Andrade (Robinho), Carlos Manuel (Lucas Oliveira) e Luiz Henrique (Mantuan); Salatiel (Edson Carioca). Técnico: Adilson Batista.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

GOLS - Messias, aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Messias, Lucas Pires, Mendoza, Carlinhos e Tárik.

RENDA - R$ 39.740,00

PÚBLICO - 1.788 pessoas.

LOCAL - Vila Belmiro, Santos (SP).