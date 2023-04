Resumo 'BBB 23': baixa votação na final, maior prêmio da história, desistência, expulsão e mais

26/04/2023 | 18:54



"Planta ganha o programa?", disse Amanda em meio aos aplausos dos ex-confinados no término do Big Brother Brasil 23 na noite da última terça-feira, 25. A coroação da sister, com 68,9%, marcou dois feitos históricos do reality: o maior prêmio de todos os tempos, no valor de R$ 2,88 milhões, e uma considerável baixa de relação do público com a final do programa.

Essa edição marcou apenas 76 milhões de votos, enquanto no BBB 22, ao anunciar Arthur Aguiar como o grande campeão, a final rendeu o recorde de 730 milhões de votos, ultrapassando a final do BBB 21, que teve 633 milhões de votos, tendo Juliette como escolhida.

Desistências e expulsões

A edição deste ano foi marcada por outros acontecimentos, como a desistência de Bruno Gaga, em fevereiro, ao apertar o botão com a justificativa que estava com saudades da família e havia chegado no seu "limite".

No entanto, a casa ficou ainda mais vazia com a expulsão de Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, e Mc Guimê. O lutador e o cantor foram retirado do reality após suspeita de importunação sexual contra Dania Mendez, no meio do mês de março.

A relação entre Bruna Griphao e Gabriel Fop, segundo eliminado, também gerou críticas. Por vezes, ele chegou a tratar a sister de forma agressiva, segurando ou puxando ela. Em certo momento, ele disse, "de brincadeira", que daria uma cotovelada na boca de Bruna.

O episódio mobilizou as redes sociais e, depois disso, o apresentador Tadeu Schmidt interveio durante o ao vivo e alertou os participantes sobre o relacionamento abusivo "antes que seja tarde".

Intercâmbio entre reality shows

Inclusive, Dania Mendez foi a escolhida para o intercâmbio entre o La Casa de Los Famosos e o BBB 23. A mexicana foi escolhida pelo público para entrar na casa brasileira e ficou apenas dois dias. Em sua despedida, a influencer disse que foi "a melhor experiência da sua vida" e se despediu dos brothers e sisters agradecendo. "Que bom que desfrutei com pessoas tão lindas como vocês", disse.

Fred Nicácio, três vezes escolhido

Fréd Nicácio marcou esta edição além das suas frases, risadas e conflitos, mas sim, por ter sido escolhido pelo público para voltar para casa três vezes. A primeira, depois de ter sido eliminado com Marília num paredão falso e ir para o Quarto Secreto, e escolhido para voltar para casa. A segunda vez, num paredão contra Cara de Sapato e Cezar Black, com 62,94% - e depois com a dinâmica de Boninho para trazer de volta pro jogo os eliminados, foi pra berlinda contra Bruna Griphao e Sara Aline, e saiu com 51,14%. Na última vez, Larissa também voltou com o brother para a casa.

"Eu precisei vir para cá três vezes para poder finalizar a minha missão. Estou em paz, finalizei a minha missão aqui, terminei o que eu tinha que fazer. Agora é com vocês", disse o médico.

Representatividade negra

A presença do médico reforçou o maior elenco negro de todas as edições do Big Brother Brasil com Sarah Aline, Cesar Black, Aline Wirley, Marvvila, Ricardo Alface, Gabriel Santana, Domitila Barros, Paula e Tina Calamba.

"Eu descobri aqui no Big Brother", revelou Paula numa conversa sobre a pauta. "Quando eu te chamei para tirar foto?", perguntou Nicácio. "Foi", respondeu a biomédica, que foi abraçada pelo médico, aos gritos de "sabia".

"Juro, descobri que era preta aqui. Foi naquela hora que ele disse: vem os pretos tirar foto", explicou a biomédica.

"É um momento muito importante pra todas nós mulheres pretas. Um programa como esse ter um elenco com esse é de uma importância dentro da sociedade. Em como a gente é, como a gente está se percebendo. A gente percebe que precisa mudar e tá mudando", disse a

Intolerância religiosa

A edição foi marcada por um episódio de intolerância religiosa. O termo "intolerância" ficou em alta no Twitter no dia 20 de fevereiro, após uma conversa entre Key Alves, Gustavo e Cristian no BBB 23. Na área externa da casa, o trio declarou "medo" de Fred Nicácio devido à sua religião.

"Vocês acordaram com o Fred? Vocês não viram? (...) Eu acordei e ele estava parado em frente à cama de vocês", disse Cristian. O ex-brother afirmou que estava com medo do médico e a dupla concordou. "Eu falei pra você, não estou louca. Mano, eu vou apertar o botão", disse Key.

Ainda no reality, Tadeu chegou a discursar ao vivo sobre diversidade religiosa. "Aqui tem católico, tem evangélico, tem gente que acredita em tudo, gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica religião. Cada um com sua crença, e respeito tem que estar acima de tudo" disse. Depois de sua saída do programa, o médico falou sobre o assunto no Domingão do Huck.

Romances da edições

Key e Gustavo, Sarah e Alface e Fred Desimpedidos e Larissa foram os casais da edição. A jogadora ficou encantada com o cowboy logo nos primeiros dias de reality e investiu. No entanto, a relação ficou marcada por crises de ciúmes por parte da atleta e alguns amassos embaixo do edredom.

Mesmo Sarah e Gabriel tendo emplacado alguns momentos de romance, com direito a beijos, a moça na verdade teve um romance com Alface - com direito a declarações e até um "te amo".

Já Larissa e Fred ficaram juntos pela primeira vez numa festa ao som de Samba in Paris, do Baco Exu do Blues. Inclusive, a professora de educação física já encontrou o rapaz para comemorar o aniversário dele.

Tretas e gritaria

As brigas da casa ficaram por conta de Cesar Black, Bruna, Alface, Key, Fred Desimpedidos, Tina, Gabriel Fop, Domitila, Paula e Cristian. Relembre algumas delas:

#DomitilaCampeã

Juliette e Gil do Vigor saíram em defesa da permanência de Domitila no reality quando ela disputou a berlinda contra Larissa e Amanda. Na ocasião, os ex-BBBs usaram seus perfis no Twitter para explicar os motivos. A influenciadora disse que merece ganhar o programa "aquele ou aquela que causar algum impacto positivo" e que gosta de todos que ainda permanecem no jogo, mas que ficaria "triste se a Domitila" saísse.

Gil disse que a "pernambucana não será eliminada e, se for, será só depois de lutarmos muito". Ele também usou a hashtag "Fora Larissa".