Alto Representante da UE se reúne com Celso Amorim e afirma que Ucrânia precisa de 'paz justa'

26/04/2023 | 15:55



O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, teve um encontro que chamou de substancial com o assessor especial da presidência Celso Amorim sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Em seu Twitter, o espanhol afirmou que "todos nós queremos a paz, mas a Ucrânia precisa de uma paz justa", para assim sobreviver como um país independente e soberano. "É por isso que expliquei a forte determinação da UE em continuar apoiando a Ucrânia em sua defesa", disse o diplomata.

Borrell lançou na segunda-feira, 24, um desafio ao presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, para visitar a Ucrânia. Em entrevista coletiva, o chefe da diplomacia europeia considerou que, para se falar de paz com "credibilidade e honestidade", é preciso conhecer no terreno "quem é o agressor e quem é o agredido", sendo assim necessário ter contato com Kiev.