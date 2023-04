Fotos de Gusttavo Lima são usadas em site de garotos de programa

26/04/2023 | 15:10



Que situação inusitada! Gusttavo Lima teve algumas de suas fotos utilizadas de forma ilegal em um site de garotos de programa da França, segundo o jornal Metrópoles.

Um perfil falso foi criado, usando a imagem de Gusttavo. No site, ele se chama Vitor e oferece os supostos serviços na capital francesa, Paris. As fotos foram retiradas do Instagram do cantor sertanejo e junto com isso os criminosos compartilham um número de contato.

O embaixador, como é conhecido no meio sertanejo, não é o primeiro a ter suas fotos usadas ilegalmente. Iran Malfitano, ex-A Fazenda, também já teve seu rosto usado para um perfil falso, em 2012.

Após a divulgação das informações falsas, o site tirou a página do ar. Procurada pelo ESTRELANDO para esclarecer o caso e as medidas que serão tomadas por Gusttavo, a assessoria de imprensa do cantor não se pronunciou até o momento da publicação desta matéria.

Dívida polêmica

Gusttavo Lima também se envolveu em uma polêmica com um banco sobre uma suposta dívida. Em um show recente, o cantor falou que só não venderia a esposa e os filhos para resolver o embate.

Ainda segundo o veículo, o artista afirmou que vai continuar com o nome sujo até esclarecer o que aconteceu, já que ele afirma não ter conta na instituição financeira e ter sido vítima de um golpe.