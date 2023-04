Marcos Mion parabeniza Tadeu Schmidt, Boninho e elogia Amanda: Obrigado por colocar a profissão médica no holofote

26/04/2023 | 15:10



Nesta quarta-feira, dia 26, Marcos Mion comentou sobre a vitória de Amanda Meirelles no BBB23 - e aproveitou para parabenizar Tadeu Schmidt e Boninho. Em publicação no Instagram, o apresentador do Caldeirão relembrou o discurso de Tadeu à ganhadora:

- Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares estenderam para você, escreveu.

Na legenda da publicação, o pai de Romeu, Donatella e Stefano fez questão de parabenizar o apresentador pela temporada:

- Gente foi feita pra brilhar! E você sabe colocar isso em palavras como poucos.

Mion continuou a legenda rasgando elogios a Boninho:

- Parabéns Boss por mais uma temporada que parou e movimentou o país! Ver você surfar nas dificuldades é inspirador!

Para finalizar, o ator celebrou a vitória da médica.

- Parabéns pela vitória! Por ter seguido seu coração, mantido os valores de sua família, foi lindo! E, como cria de médicos, obrigado por colocar a profissão médica no holofote!

Com 68,9% dos votos, Amanda levou a boa e venceu Aline Wirley que ficou em segundo lugar, com 16,96% dos votos, e Bruna Griphao, que ficou em terceiro com 14,14% dos votos. A médica recebeu o maior prêmio da história do programa, uma bolada de dois milhões e 808 mil reais.