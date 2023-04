Washington D.C. – 10 dicas essenciais para curtir a capital dos EUA

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



26/04/2023 | 14:55



De todas as cidades grandes que conheci no mundo, Washington D.C. é a que mais precisa de planejamento prévio caso a ideia seja ir às principais atrações locais gastando pouco (ou nada) e sem dar com a cara nas portas.

Por isso, preparei este artigo com 10 dicas fundamentais que você precisa saber antes de visitar a capital dos EUA. Aproveite e confira também este guia completo com os 25 maiores pontos turísticos de Washington D.C. e roteiros para curtir a cidade.

10 dicas para quem vai a Washington D.C

Paulo Basso Jr. Casa Branca

A principal dica para quem planeja ir a Washington D.C. é fazer reservas com antecedência nas atrações locais. Muitas delas são gratuitas, mas costumam ficar lotadas na alta temporada. Portanto, programe-se bem para não ter o acesso barrado.

Além disso, há outros pontos de atenção que devem ser levados em consideração na hora de montar um roteiro em Washington D.C. De forma geral, minhas recomendações são:

Faça reservas antecipadas nas grandes atrações Preparea-se para medidas de segurança Esteja pronto para caminhar Faça tours de ônibus de dia e de noite Explore os museus gratuitos da Smithsonian Institution Contrate um seguro viagem EUA Compre um chip de viagem internacional Saiba onde ficar em Washington D.C. Veja onde ver as cerejeiras na primavera Explore os arredores, com destaque para Alexandria

Veja cada um desses pontos em detalhes:

1 – Faça reservas antecipadas nas grandes atrações

Paulo Basso Jr. National Air Space Museum

Muitas atrações, como o Capitólio, o Washington Monument (o famoso obelisco) e alguns museus populares, a exemplo do National Air and Space Museum, do United States Holocaust Memorial Museum e do National Museum of African American History and Culture, são gratuitas, mas exigem a apresentação de tíquetes reservados com antecedência.

Ir à Casa Branca, então, é ainda mais complexo, já que é preciso entrar em contato com a embaixada do Brasil em Washington D.C. Ela, porém, informa que está impossibilitada de prestar o serviço.

Portanto, é essencial verificar os sites oficiais dessas atrações e fazer reservas antecipadas quando possível, especialmente durante períodos de alta temporada.

2 – Preparea-se para medidas de segurança

Esteja preparado para passar por procedimentos de segurança rigorosos, como detectores de metais e inspeção de bolsas, ao visitar locais como o Capitólio e outros edifícios governamentais.

Em geral, o processo é simples e rápido. Em alguns lugares, é preciso tirar tudo do bolso, como se estivesse entrando em um banco. Em outros, não. Basta passar pelos detectores de metais e, caso algo seja apontado, mostrar.

Bolsas e mochilas são aceitas sem problemas, mas muitas vezes, revistadas.

3 – Esteja pronto para caminhar

Paulo Basso Jr. Caminha-se bastante para visitar os pontos turísticos de Washington D.C.

Washington, D.C. é uma cidade compacta e muitas atrações estão localizadas no National Mall, um parque onde se caminha bastante. Ali estão o Washington Monument, o Capitólio, o Lincoln Memorial e diversos museus.

Uma boa dica é alugar bikes e patinetes elétricos para explorar a região. Há muitos disponíveis por lá. Fora isso, dá para usar o sistema de metrô para ir a outros bairros, mas ainda assim você, provavelmente, caminhará bastante. Portanto, leve roupas e tênis confortáveis na mala.

4 – Faça tours de ônibus de dia e de noite

Paulo Basso Jr. Capitólio dos EUA iluminado

Uma boa dica é usar os ônibus hop-on hop-off, nos quais você pode subir e descer quantas vezes quiser ao longo do dia em diversos pontos próximos às principais atrações da cidade. Dá para conferir o itinerário e reservar aqui, antes mesmo de sair do Brasil.

Fora isso, se tem um programa que vale a pena fazer em Washington D.C. é sair à noite para ver os principais monumentos da cidade iluminados. Inclua na lista, ao menos, a Casa Branca, o Capitólio, o Washington Monument e o Lincoln Memorial. Se der, vá também ao Jefferson Memorial.

Como algumas atrações ficam um pouco mais afastadas, há até excursões de ônibus que permitem ver o espetáculo noturno da capital americana. E o melhor de tudo é que dá para fazer reserva ainda no Brasil.

5 – Explore os museus gratuitos da Smithsonian Institution

Paulo Basso Jr. Queda d’água no National Museum of African American History and Culture

Washington, D.C. abriga a maior coleção de museus gratuitos do mundo, todos pertencentes à Smithsonian Institution. Entre eles estão o National Museum of American History, o National Museum of Natural History e a National Gallery of Art.

Há opções para todos os gostos, inclusive para crianças. Mesmo quem não se liga em arte encontra algum museu interessante por lá, que explora aviões, espionagem, os horrores do Holocausto e muito mais.

A maior parte dos museus da capital americana fica no National Mall.

6 – Contrate um seguro viagem EUA

Ao ir para os EUA, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde no país são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes nos EUA em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para os EUA. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

7 – Compre um chip de viagem internacional

Com um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone, sua viagem para os EUA ficará muito melhor. Por isso, vale a pena usar o chip da America Chip, que oferece boa conectividade não apenas nas grandes cidades, mas também nas pequenas.

E o melhor de tudo é que você tem atendimento de alto nível e recebe tudo em casa antes mesmo de viajar, com todas as instruções para instalar em seu telefone, que são muito simples.

8 – Saiba onde ficar em Washington D.C.

Paulo Basso Jr. Dupont Circle

Dupont Circle e um dos melhores bairros para se hospedar em Washington D.C., já que fica relativamente perto do National Hall (com algum esforço, dá para ir caminhando) e da Casa Branca. Fora isso, tem muitas opções noturnas.

Outros lugares indicados para ficar em Washington D.C. são o Penn Quarter, caso queira ficar ainda mais próximo dos museus do National Mall e do Capitólio (e de restaurantes estrelados), e Georgetown, por ser mais descolado e universitário, com ótima vida noturna.

9 – Veja onde ver as cerejeiras na primavera

Paulo Basso Jr. Cerejeiras no lago Tidal Basin

A florada das cerejeiras é um acontecimento aguardado ansiosamente todos os anos em Washington D.C. A cidade se enche de expectativa entre meados de março e a primeira quinzena de abril, enquanto os olhos atentos buscam a primeira indicação de quando as cerejeiras irão florescer.

Para saber quando as cerejeiras estarão em plena floração, a dica é ficar de olho até o último momento nas informações atualizadas disponíveis aqui.

O melhor lugar para ver as cerejeiras em Washington D.C. é ao redor do Lago Tidal Basin. Ali, tudo remete a um cartão-postal. É incrível.

10 – Explore os arredores, com destaque para Alexandria

Paulo Basso Jr. Old Town Alexandria

Quem viaja para Washington D.C. pode explorar diversos estados nos arredores, como Virgínia, Maryland e Delaware. O maior destaque é Alexandria, uma cidade charmosa da Virgínia localizada a 20 minutos de carro do National Mall (com exceção dos horários de pico de trânsito, quando o tempo pode até dobrar) e a cerca de 50 minutos de metrô.

A dica ali é ir até Old Town, na altura da King St. Passeios à beira do rio e parques para as crianças brincarem fazem parte da programação, mas o que manda mesmo ali é a vida noturna.

Na King St e arredores há lojas de grife, bares e restaurantes de várias nacionalidades, passando por especialidades latinas, irlandesas e alemãs.

PLANEJE SUA VIAGEM AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos de Washington D.C. no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.