Bourbon Atibaia Resort terá parque aquático indoor perto de São Paulo

Redação

Do Rota de Férias



26/04/2023 | 13:55



O Bourbon Atibaia Resort terá uma novidade para os hóspedes ainda este ano: a inauguração do Acqua Kids, um parque aquático indoor perto de São Paulo, completo para a diversão das crianças e da família.

Com previsão de abertura no segundo semestre de 2023, o novo espaço faz parte do projeto de ampliação das áreas de lazer e entretenimento do resort, que já oferece piscinas climatizadas, aquecida e diversas opções de esportes, além dos espaços temáticos da Turma da Mônica.

Parque aquático indoor perto de São Paulo

O Bourbon Atibaia Resort investiu cerca de R$ 9 milhões no projeto do parque aquático indoor perto de São Paulo, que terá mais de 1.000 m² e capacidade para 300 pessoas. O Acqua Kids contará com piscina de 360 m² e 30cm de profundidade, ideal para crianças de 3 a 10 anos.

Com temática do fundo do mar, haverá escorregadores, baldão gigante e arcos com esguicho de água. O brinquedão seco, criado especialmente para o novo complexo, terá piscina de bolinhas, balanço e circuitos de diversão, além de espaços para crianças menores de 3 anos, monitoradas pelos pais ou responsável.

O Acqua Kids poderá ser utilizado em todas as épocas do ano, inclusive no inverno, quando a temperatura das piscinas ficará entre 30 e 32 graus. Nas outras estações do ano, a temperatura da água será ambiente.

O tratamento das águas do novo espaço de lazer será feito por um circuito fechado de filtros, mantendo a melhor qualidade de balneabilidade e tornando-a sempre potável. O acesso ao parque aquático indoor será restrito aos hóspedes, sem abertura para o público em geral.

Outras novidades

Além do Acqua Kids, o Bourbon Atibaia Resort irá inaugurar a Bourbon Beach em 2024, primeira praia artificial da região, com rio lento, bangalôs, bar molhado e redário. Em relação às acomodações, o resort finalizou um processo de retrofit nas categorias de apartamentos superior plus, que agora contam com serviços diferenciados.

Os hóspedes que optarem por se hospedar nessa categoria de quinta-feira a domingo terão direito a um jantar no restaurante de gastronomia italiana, sujeito a disponibilidade no período. O processo de modernização das acomodações será contínuo e incluirá todas as categorias.

Serviço

Endereço: Rod. Fernão Dias, Km 37,5 – Jardim Boa Vista, Atibaia.