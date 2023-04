4 dicas para acertar na escolha do primeiro carro

Da Redação

Do 33Giga



26/04/2023 | 13:55



Apesar da facilidade trazida pelas empresas de aplicativos de viagens, os brasileiros sonham em ter seu próprio veículo. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), apontam que, em 2022, as vendas de carros cresceram 1,22% na comparação ao ano anterior, em janeiro deste ano, um pouco mais de 130 mil automóveis comerciais e leves foram vendidos, o que representa uma queda de 35% em relação a dezembro.

Já o estudo realizado pelo Itaú Unibanco e pela Rede apontou que, somente no segundo trimestre, houve um crescimento de 509% em aluguel de carros.

De acordo com Bruno Poljokan, CRO da Kovi, startup de aluguéis de carros, o processo de escolha de um veículo e o formato de aquisição mudou bastante nos últimos anos.

“Além da facilidade da mobilidade urbana oferecida por aplicativos de viagens, há um movimento considerável de pessoas que preferem não ter a posse do automóvel e preferem alugar ou fazer um plano de assinatura. O comportamento dessa geração é diferente, mas não há indícios de que a compra de automóveis para uso pessoal já tenha se tornado algo obsoleto”, comenta Poljokan.

Desta forma, o especialista listou algumas dicas para quem deseja comprar o primeiro carro.

1. Identifique qual a sua real necessidade

Primeiramente, é preciso identificar qual o seu perfil de motorista. Se a busca do veículo é para uso pessoal, para o dia a dia, para o uso dentro da cidade e com poucos passageiros na maior parte do tempo, a sugestão é optar por modelos mais compactos, e mais econômicos.

Caso o veículo seja utilizado para trabalhar – como motorista de aplicativo ou não – o ideal é investir nos modelos que ofereçam segurança, conforto e o melhor custo-benefício

2. Planeje o orçamento

O segundo passo para a escolha de um carro é estudar o orçamento com responsabilidade. É importante considerar as condições de pagamento, valor de entrada, juros de financiamento e outras variáveis que envolvam a compra de um carro.

Além disso, o motorista deve sempre colocar no papel os custos do carro após a compra, como manutenção, IPVA, seguros e outras despesas. Para quem tem um orçamento já bem comprometido mensalmente, alugar um carro é uma boa alternativa, já que os custos com manutenção, seguros e impostos ficam por conta da empresa de locação.

3. Saiba decidir se você precisa de carro 0km ou seminovo

Atualmente, os carros 0km têm o benefício da qualidade, modernidade e a presença de peças e sistemas sem danos e com garantia de fábrica. Por outro lado, é mais caro e possui maior taxa de desvalorização.

Com os modelos usados, a situação se inverte, já que seus valores são os mais baixos do mercado, mas ao mesmo tempo pode contar com possíveis avarias. Já os seminovos são considerados uma opção intermediária, contam com preços mais acessíveis, sua taxa de desvalorização é menor e ainda, seu estado de conservação é melhor quando comparado aos usados.

4. Faça uma vistoria completa

Além do test-drive, a vistoria veicular precisa ser feita, principalmente se a opção é a compra. Quando se trata de modelos 0km, o carro vem com garantia de fábrica da montadora, mas no caso de seminovos e usados, isso não acontece.

Por este motivo, é preciso solicitar uma vistoria ainda durante o processo de compra.

“Caso o vendedor não a tenha feito e queira seguir com as tratativas sem esse procedimento, é importante combinar para que seja feito o quanto antes. Caso ele se recuse a passar por esta etapa, desconfie”, alerta o especialista.