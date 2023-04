Mais de 2.000 pessoas já passaram pelo feirão do emprego em Santo André

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



26/04/2023 | 12:59



A primeira edição do Feirão do Emprego e da Inclusão Produtiva promovida pela Prefeitura de Santo André já recebeu mais 2.000 pessoas até o início da tarde desta quarta-feira (26). O evento, que ocorre no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia desde às 8h, vai até às 15 e oferece 3.122 vagas de emprego, em 30 empresas presentes no local.

A expectativa é que até o fim do dia mais de 5.000 pessoas passem pelo local. A iniciativa oferece oportunidades em diversos segmentos, como transportes, serviços, mercado, peças, indústria, comércio, agências e serviço público. Do total de vagas, 82 são destinadas para PCDs (Pessoas com Deficiência) nas empresas como a Next, Coop, Rheferencia e Atento.

O prefeito do município, Paulo Serra (PSDB) esteve no complexo esportivo na parte da manhã, acompanhado da primeira-dama e deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania), e destacou o conceito do evento.

“Feirão é bastante tradicional em diversas cidades, principalmente durante este período de recuperação econômica no pós-pandemia. Porém, o conceito que Santo André inaugura hoje é totalmente pioneiro. Além de ofertamos as vagas de emprego, que é fundamental, este modelo de empregabilidade engloba parceria com instituições para desenvolver o candidato, por meio de cursos de capacitação com a Escola de Ouro Andreense, palestras e orientações sobre empreendedorismo. É um modelo mais amplo e moderno para geração de emprego e renda no município”, pontua Paulo Serra.

“Não adianta simplesmente ter as vagas de emprego e não ter pessoas qualificadas para ocupar esses postos. Por isso, a importância de disponibilizar serviços de capacitação e orientação tudo no mesmo local. Se a cidade oferece um emprego em que o candidato não está qualificado, conseguimos oferecer capacitação pela Escola de Ouro Andreense e também por meio de parceiros, para atender a demanda da sociedade. É um encontro de oportunidades”, afirma a deputada Ana Carolina Serra.

Pamela Atanizo Silvestre, 33 anos, chegou às 8h15 no local e deixou o currículo em diversas empresas em busca de oportunidade na área da limpeza. Desempregada há quatro meses, a moradora da comunidade Tamarutaca, conta que está com dificuldades de encontrar um emprego com carteira assinada. “Durante este período estou fazendo alguns bicos para poder sustentar meus três filhos, mas está difícil. Tenho experiência na área e estou otimista que vão me chamar”, conta a andreense.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato, que também esteve presente no feirão, informa que após o evento será realizado um levantamento para identificar as vagas que tiveram maior procura para então oferecer capacitação profissional nessas áreas. “Vamos procurar o Governo do Estado para estabelecer uma parceria e qualificar os andreenses, seja pelo Centro Paula Souza ou pela Escola de Ouro Andreense, a fim de ofertar qualificação e aumentar as chances dos candidatos nos futuros processos seletivos”, diz o gestor.

“Mesmo que o candidato não seja chamado em um primeiro momento pela empresa, no feirão ele tem a oportunidade de deixar o currículo em bancos de vagas de diversas instituições e, quem sabe, será futuramente selecionado para outra oportunidade”, diz otimista Banzato.